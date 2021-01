Les Grammys Awards 2021 reportés à nouveau

La Recording Academy, organisatrice des Grammys, a reporté de près de deux mois l’édition 2021 de sa cérémonie annuelle de remise des prix, en raison de la pandémie du Covid-19. La cérémonie de remise des prix, qui était auparavant prévue pour le 31 janvier, a maintenant été reportée au 14 mars, selon une déclaration conjointe de Harvey Mason, PDG de Recording Academy, de Ben Winston, producteur exécutif des Grammys et de Jack Sussman, vice-président exécutif des émissions spéciales.

En raison de la pandémie du Covid-19, les Grammys ont été à nouveau reportés. La cérémonie de remise des prix, qui était initialement prévue pour le 31 janvier, a maintenant été reportée au 14 mars, selon une déclaration conjointe de Harvey Mason, PDG de Recording Academy, Ben Winston, producteur exécutif des Grammys et Jack Sussman, vice-président exécutif des émissions spéciales, de la musique, des événements en direct et de la programmation alternative pour CBS.

Le communiqué indique que le report était dû au nombre croissant de cas de Covid-19 à Los Angeles, au États-Unis, le comté où l’événement devrait se tenir. « Après des discussions rationnelles avec des experts de la santé, notre hôte et des artistes qui doivent comparaître, nous reportons la 63ème cérémonie annuelle des Grammys Awards qui sera diffusée le dimanche 14 mars 2021 », indique le communiqué.

« La détérioration de la situation sanitaire à Los Angeles, les services hospitaliers étant débordés, les unités de soins intensifs ayant atteint leur capacité et les nouvelles orientations des gouvernements étatiques et locaux nous ont tous amenés à conclure que reporter notre émission était la meilleure chose à faire. Rien n’est plus important que la santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche à la production du spectacle », peut-on également lire dans le communiqué.

« Nous tenons à remercier tous les artistes talentueux, le personnel, nos fournisseurs et en particulier les nominés de cette année pour leur bonne compréhension, leur patience et leur volonté de travailler avec nous, alors que nous traversons cette période sans précédent », poursuivent les organisateurs.

En novembre de l’année 2020, des artistes de premier plan comme Beyoncé, Burna Boy, Taylor Swift ont été nominés dans les différentes catégories de la 63ème cérémonie annuelle des Grammys Awards. Le week-end dernier, un chanteur canadien, avait cependant accusé les Grammys d’être « corrompus » après avoir constaté qu’il ne faisait pas partie de la liste des nominés.