Les feuilles de taro dans la cuisine africaine

Le taro, aussi appelé songe, madère, racine madère, chou chine ou dachine, est un tubercule alimentaire des régions tropicales produit par des plantes de la famille des Aracées.

Les cocoyams ou taros sont des tubercules trouvés principalement dans le Centre et l’Est de l’Ouganda. Ils y a deux principaux types de taros, ceux appelés localement bwayise, cultivés dans les zones humides et les hautes terres localement connu sous le nom de koona ou lukalaga mpiri, parmi d’autres noms. La variété des hautes terres est plus une culture semestrielle et résiste à la sécheresse, les tubercules étant les seuls parties comestibles de la culture. La seconde espèce sont les taros des zones humides appelés bwayise (arrow Roots) qui prennent environ 7 à 9 mois pour mûrir et dont les deux feuilles et les tubercules sont consommés.

Les feuilles comestibles de la flèche les ignames n’ont pas de fente près de la tige et ont normalement un point pourpre au milieu de la feuille, mais là. Certaines variétés communes à Mbale (sur les pentes du mont Elgon) sont entièrement vertes sans le point violet. Seules les jeunes feuilles sont récoltées pour être utilisées comme légumes et surtout cuites avec de la pâte d’arachide pour faire une soupe épaisse qui peut être servie avec la plupart des aliments de base de l’Ouganda.

Recette : Ttimpa dans la soupe d’arachide : Ingrédients pour 4 personnes



500 g de jeunes feuilles de taro



1 feuille de banane



sel



250 g de pâte d’arachide



500 g d’eau froide

Méthode



Enveloppez les jeunes feuilles de taro dans la feuille de banane et vaporisez jusqu’à ce qu’elles soient douces. Les feuilles de taro peuvent aussi être cuit à la vapeur sur d’autres aliments comme les bananes et les pommes de terre. Sur le côté, préparer l’arachide en faisant dissoudre la pâte d’arachide dans de l’eau froide, puis faire bouillir jusqu’à ce qu’elle soit prête. Ajoutez à la sauce d’arachide préparée et servir.

Remarque: Le sel peut être ajouté à la sauce aux arachides avant d’ajouter les feuilles de taro.