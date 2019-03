Les femmes au cœur du développement touristique en Afrique

Les femmes jouent un rôle important dans les industries du tourisme. Globalement, elles représentent environ 47% des emplois dans ce secteur en Afrique et plus de la moitié dans les hôtels et restaurants. Des chiffres qui selon le dernier rapport de l’Organisation Mondial du Tourisme (OMT), pourraient encore croître considérablement.

Au-delà de l’emploi direct, les femmes constituent une partie importante des secteurs qui sont directement lié au tourisme. Elles représentent environ 70 pour cent de l’emploi dans le secteur agricole. Le secteur artisanal mondial et africain est également généralement reconnu comme étant un grand employeur de femmes et un secteur qui encourage l’entrepreneuriat féminin.

De tels emplois génèrent des revenus supplémentaires importants, par exemple pendant les saisons agricoles faibles, ils constituent une réponse de la demande des industries touristiques. Or le tourisme a généré 21 millions d’emplois directs ou indirects en Afrique. Il est un vecteur inclusif fort : plus de la moitié des emplois touristiques dans le monde sont occupés par les moins de 25 ans.

Les femmes sont aussi significativement impliquées en tant que propriétaires d’entreprises touristiques et employeurs. À l’échelle mondiale, le secteur du tourisme compte jusqu’à deux fois plus d’employeurs que d’autres secteurs. L’Afrique suit cette tendance, avec 47% d’employées féminines par rapport à 20,8% dans l’ensemble.

Le Botswana et l’Éthiopie se situent dans les 10 premiers pays employeurs des femmes dans le secteur des hôtels et des restaurants, avec plus de 50% des entreprises d’hôtellerie et de restauration dirigées par des femmes. En Afrique de l’Ouest des pays comme le Sénégal et la Côte d’ivoire ont considération vu des femmes se positionner dans le tourisme.

Selon Mamadou Marrme Diop, Country Manager à Jumia Travel, « les femmes apportent beaucoup dans le secteur touristique Sénégalais, on peut même dire qu’elles sont le moteur de ce secteur et participent considérablement dans les différents programmes et activités ».

Preuve du rôle considérable des femmes dans le secteur, près d’un tiers des chefs d’entreprise touristique mais aussi… 36% des ministres du tourisme sont des femmes.

Selon le rapport 2017 de Jumia Travel sur le tourisme en Afrique, les femmes occupent également une place importante dans le tourisme local en Afrique, elles représenteraient près de 40% des voyageurs sur le continent.