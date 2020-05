Les Émirats arabes unis offrent six tonnes de fournitures médicales à la République démocratique du Congo

Les Émirats arabes unis ont envoyé aujourd’hui un avion d’aide transportant six tonnes de fournitures médicales en République démocratique du Congo. Le matériel devrait aider 6 000 professionnels de la santé en RDC dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19.

Commentant l’acheminement de l’aide, Hazza Mohammed Al Qahtani, ambassadrice des EAU au Rwanda, a déclaré: « La fourniture d’aide aujourd’hui par les EAU souligne notre partenariat profond avec le Congo, qui représente une partie importante de la lutte contre le COVID-19 en Afrique. » « Les pays doivent unir leurs forces pour soutenir la campagne mondiale contre la pandémie, et les Émirats arabes unis sont fiers de soutenir les milliers de professionnels de la santé à travers le monde qui travaillent chaque jour pour mettre fin à cette crise« , a-t-elle ajouté.

À ce jour, les Émirats arabes unis ont envoyé plus de 646 tonnes d’aide à 55 pays, soutenant plus de 646 000 professionnels de la santé dans le processus.

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas en RD Congo est de 2.402 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 68 décès (67 cas confirmés et 1 cas probable) et 340 personnes guéries ;

• 333 cas suspects en cours d’investigation ;

• 106 nouveaux cas confirmés, dont 92 à Kinshasa et 14 au Kongo Centrale ;

• 3 nouvelles personnes sorties guéries dans la province du Kongo Centrale à Matadi ;

• 1 nouveau décès des cas confirmés à Kinshasa ;

• 1549 patients en bonne évolution.*

*Les 7 provinces touchées :

• Kinshasa : 2.198 cas ;

• Kongo Central : 165 cas ;

• Haut-Katanga : 17 cas ;

• Nord-Kivu : 15 cas ;

• Sud-Kivu : 4 cas ;

• Ituri : 2 cas ;

• Kwilu : 1 cas.