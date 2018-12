Les écoles privées se développent en Afrique

Les corporations et leurs fondations partenaires, soutenues par des organisations internationales, des financiers et des banquiers, ainsi que des investisseurs individuels transforment l’éducation en Afrique, d’une responsabilité gouvernementale et d’un droit social à une série d’opportunités d’investissement.

Ils disent que leurs réformes visent à accroître l’équité en matière d’éducation et à atteindre des normes plus élevées. Dans la mesure du possible, ils recherchent le soutien de la communauté locale, mais la motivation sous-jacente de la réforme de l’éducation des entreprises augmente la portée de la mondialisation des marchés libres et des bénéfices des entreprises.

La prise de contrôle et la privatisation de l’éducation en Afrique subsaharienne ont été fortement critiquées par les fonctionnaires des Nations Unies et les défenseurs des investissements dans l’éducation publique. Dans une déclaration de 2015, 190 défenseurs de l’éducation de 91 pays ont appelé les gouvernements des pays en développement à mettre fin aux profiteurs d’éducation. Ils ont exhorté la Banque mondiale à cesser de financer ces efforts.

En mai 2016, Kishore Singh, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation, a décrit la sous-traitance de l’éducation publique au Libéria à une société américaine comme «sans précédent à l’échelle actuellement proposée» et a déclaré qu’elle «viole le droit et la morale du Liberia obligations».

M. Singh s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que certains gouvernements encourageaient activement l’éducation primaire privée, soulignant: «Maintenant plus que jamais, les gouvernements devraient élargir les possibilités d’éducation publique pour les groupes marginalisés, en particulier les enfants issus de familles pauvres».

Un rapport récent de l’Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels a examiné l’impact de la privatisation des écoles au Kenya. Parmi ses constatations, il a été dit que la privatisation de l’éducation se développait «à un rythme alarmant», sans un suivi et une réglementation correspondants de l’État. En outre, le rapport indique que le gouvernement encourage la croissance des écoles privées grâce à la promulgation de politiques favorables. Il a ajouté que le nombre croissant d’acteurs privés dans l’éducation conduit à de fortes inégalités et à une ségrégation dans la société kenyane.

Une autre étude récente de l’expérience de la privatisation au Nigeria a eu des résultats similaires. Les auteurs, tous les professeurs de l’Université d’Ibadan, ont souligné que si la croissance de l’éducation privée avait eu des effets positifs tels que l’amélioration du bien-être des travailleurs, une participation accrue de la communauté et élargissement de l’accès à l’éducation, elle avait également permis la prolifération des écoles non agréées et non enregistrées .

Tout en offrant un accès plus large à l’éducation pour les enfants, les écoles privées sont souvent critiquées pour hypothéquer l’éducation.

La Banque mondiale a promu un modèle d’éducation fondamentaliste du marché libre dans le monde entier depuis les années 1980, écrit Shaun Whittaker, dans un article publié dans The Namibian intitulé «Notre crise de l’éducation et la Banque mondiale». « Ce paradigme dominera les débats sur l’éducation mondiale pendant de nombreuses années« , écrit-il.

Les études menées par le programme éducatif de la Banque de Namibie révèlent une perspective de transaction dans laquelle l’éducation n’est pas considérée comme un droit fondamental, mais comme quelque chose qui «devrait être évalué en fonction de sa contribution à l’économie», a souligné M. Whittaker.

Les résultats de la matriculation de 2012 révèlent que la Namibie a désormais un système d’éducation à deux niveaux, dit M. Whittaker: un niveau, pour l’élite, dispose de ressources venant du privé, alors que le deuxième flux, pour la majorité, a des ressources insuffisantes et public.

Pas inattendu, cette vision de l’éducation n’est pas partagée par tous. L’Institut afro-américain basé à New York, dans son rapport sur l’état de l’éducation en Afrique, reproche directement l’échec des gouvernements à financer de manière adéquate les programmes d’éducation et considère les écoles privées comme des organismes de bienfaisance en train de sauver l’éducation. «Alors que plus d’étudiants sont dans les salles de classe de l’école», note le rapport, «il y a une crise d’apprentissage plus profonde en jeu: de nombreux étudiants ne gagnent pas de compétences de base lorsqu’ils fréquentent l’école».

Par conséquent, selon le rapport, la qualité de l’éducation en Afrique est dans un état périlleux. Les institutions privées participent de plus en plus à éduquer les enfants qui n’ont pas accès à une éducation et à combler les lacunes dans le système d’éducation publique d’un pays.

L’augmentation des écoles privées ne doit pas être considérée comme négative, mais plutôt comme une alternative viable à un système d’éducation publique «défaillant», indique le rapport.

Une récente enquête dans The Conversation, un site Web à but non lucratif en ligne qui couvre les commentaires et les débats sur les questions qui touchent le monde, a examiné les faiblesses de l’éducation publique au Kenya.

Les écoles publiques du Kenya font face à d’énormes défis. Dans certaines régions du pays, entre 80 et 100 enfants sont entassés dans une seule salle de classe. Presque quatre enfants sur dix ne sont pas alphabétisés ou numérisés au niveau de la 2e année, deux à trois ans après qu’ils le soient.

À l’opposé, la scolarité privée, que les Kenyans considéraient comme une dépense inutile, a été considérée comme l’étalon-or de l’éducation pour les familles riches, moyennes et pauvres, qui croient que les écoles élites offrent un apprentissage holistique qui met l’accent sur les valeurs tels que le leadership et la confiance en soi, préparer les apprenants à de plus grands rôles plus tard dans la vie.

Un exemple du capital d’investissement transféré dans l’éducation a été fourni dans un numéro récent d’Africa Capital Digest. Il a mentionné ABO Capital, une société d’investissement angolaise qui a acquis Complexo Escolar Privado Internacional au Benfica, une banlieue au sud de Luanda, et AfricInvest, une société de private equity à moyen terme axée sur l’Afrique qui soutient l’International Community School (ICS) dans un accord de partage préférentiel. ICS a été fondée en 2000 et est devenue l’une des principales écoles privées K-12 au Ghana. Aujourd’hui, la société exploite trois campus et enseigne plus de 1 200 étudiants dans les villes de Kumasi et Accra. De plus amples détails sur les investissements en plein essor ont été révélés dans Gulf News Banking le mois dernier, montrant que Centum Investments et Investbridge Capital entreprenaient le développement d’une école de 2 000 étudiants de 16 millions de dollars avec l’acquisition de 20 acres dans le comté de Kiambu au Kenya.

L’école devrait ouvrir ses portes aux élèves en septembre 2018. Selon les rapports, Centum et Investbridge détiendront chacun 40% du projet, avec le réseau SABIS, un réseau mondial d’éducation qui a une présence importante dans les EAU – en conservant le solde de 20% de la propriété.

Le consortium tripartite sera responsable de l’acquisition et du développement d’un réseau d’écoles en Afrique, qui sera exploité dans le cadre du réseau SABIS. Ils prévoient de construire plus de 20 écoles en Afrique au cours des trois à cinq prochaines années, le coût de chaque école se situant entre 20 et 30 millions de dollars. Les investisseurs ont identifié le Kenya comme pays cible pour sa première école, avec d’autres marchés de l’Afrique de l’Est comme l’Ouganda et la Tanzanie à suivre, ainsi que l’expansion en Egypte.

Investbridge a déclaré qu’il y avait un intérêt croissant d’une classe mature d’investisseurs générationnels du Moyen-Orient et du monde entier pour investir dans les opportunités du secteur de l’éducation en Afrique.

Dans le dernier rapport de Caerus Capital – L’activité de l’éducation en Afrique – le groupe prédit: «Au cours des cinq prochaines années, 25 millions d’enfants supplémentaires devraient rejoindre des institutions privées, de sorte qu’un enfant sur quatre, de toutes origines , sera inscrit dans les écoles privées d’ici 2021 « , créant une «énorme opportunité pour les investisseurs: 16 à 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années».