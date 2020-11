Les célébrités kényanes avec les plus gros seins

Le Kenya fait partie des pays qui ont les plus belles femmes d’Afrique et du monde. Des animatrices dans les médias en passant par l’industrie du showbiz, les femmes kényanes ont de nombreux atouts à faire valoir. Au Kenya, Akinyi Adongo est considérée comme celle qui a les plus gros seins.

Avoir une silhouette ronde est un rêve pour beaucoup de femmes et de la chirurgie à l’entraînement, l’espèce féminine fera tout pour avoir l’air très sexy et séduisant. La plupart du temps, les hommes sont fascinés par les femmes avec de grosses fesses et une poitrine opulente.

Personnalité médiatique, Akinyi Adongo est considérée comme la Kényane qui a les plus gros lolos de tout le Kenya. Elle a d’énormes seins et n’a jamais peur de les montrer. Bien au contraire, elle s’affiche toujours en les exhibant et chacune de ses sorties est un événement, car elle est très appréciée et populaire.

Neomi Nganga, le mannequin taille XXL est à l’aise dans sa peau et utilise ses réseaux sociaux pour diffuser la positivité corporelle et encourager les femmes rondes à s’aimer elles-mêmes. Elle est fière de sa rondeur et a aussi des papayes solos, qui font tourner les yeux dans leur orbite.

L’ex-mondaine Risper Faith est aussi connue pour sa vie de princesse et ses seins énormes. Elle est mère d’un enfant, mais elle reste l’une des femmes les plus séduisantes et attirantes du showbiz kényan.

Après avoir dépensé 5 millions de shillings (plus de 25,4 millions FCFA) pour éclaircir la peau, le mondain bootylicious Vera Sidika est aussi l’une des femmes les plus attirantes du Kenya. Ses seins ronds ont toujours laissé Team Mafisi désireux d’avoir un morceau d’elle. Enfin, Bridget Achieng, mère d’un enfant est connue pour ses hanches courbes et ses gros seins.