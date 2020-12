Les amoureux Riyad Mahrez et Taylor Ward enflamment la Toile

La star de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, fait parler de lui hors terrain de foot. Une nouvelle vidéo du joueur de Manchester City et sa compagne, Taylor Ward, vient de fuiter sur la Toile. Ce qui révèle que les tourtereaux s’aiment et y vont doucement dans leur idylle naissante, il y a près d’un an.

Cela s’est passé le vendredi 25 décembre, jour de Noël. En effet, lors de l’anniversaire du mari de Darby Ward, Michael Corrado Jackson en l’occurrence, Taylor Ward et l’international algérien, Riyad Mahrez, ont décidé de faire une vidéo pour lui souhaiter les meilleurs vœux. En partageant la vidéo en question sur sa story, le beau-frère de Taylor n’avait certainement aucune idée que celle-ci allait être partagée massivement sur les réseaux sociaux par les nombreux fans de l’ailier international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

Dans cette vidéo partagée sur internet, Riyad Mahrez et sa compagne Taylor Ward ont bien l’air de filer le parfait amour et un bonheur singulier. On voit les deux amoureux dans un moment différent de ce que montraient précédemment tous les clichés. Le mannequin britannique et le capitaine des Fennecs d’Algérie, ne manque pas d’atomes crochus. Une chose est sûre, c’est bien la joie de vivre qui établit cette complicité dans leur couple et cette vidéo en est une preuve.

La ravissante Taylor Ward a pris la parole dans la vidéo, pour souhaiter un joyeux anniversaire à son beau-frère. « Je veux juste te remercier d’être le meilleur beau-frère. T’as toujours pris soin de moi et j’en suis très reconnaissante », dit-elle. Quant à Riyad Mahrez, qui ne semble pas très à l’aise pour souhaiter les vœux, il a dit : « Salut Mike, je te souhaite un bon anniversaire. Qui a dit que Michael Jackson est mort ». Et c’est à ce moment-là que Taylor éclate de rire.

Taylor Ward a interrompu son prince charmant,Riyad Mahrez, qui a câliné sa copine en riant. Le footballeur a poursuivi ses souhaits d’anniversaire. « Tu sais cinquante ans est la moitié de cent », lâche-t-il.