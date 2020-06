Les Amazighs attirent l’attention du ministre des Affaires étrangères sur la libération des prisonniers politiques du Rif et des Hiraks algériens

À l’attention de:

Excellence Mme Doña Arancha GONZALEZ LAYA, Ministre des affaires étrangères, de l’Union européenne et Coopération du gouvernement du Royaume d’Espagne,

Objet: Droits des Amazighs et discrimination raciale à leur encontre.

Votre Excellence, Monsieur le Ministre,

Compte tenu de la question alarmante de la violation des droits des Amazighs, nous avons l’honneur d’appeler votre attention sur trois questions essentielles, à savoir:

1. Les nouveaux droits des Amazighs;

2. La libération des prisonniers politiques du Rif et des Hiraks algériens;

3. La persistance de la discrimination raciale contre tous les Amazighs.

1. Les nouveaux droits des Amazighs

Les Constitutions du Royaume du Maroc et de la République d’Algérie ont reconnu l’officialité de la langue amazighe, respectivement, en 2011 et 2016. Ainsi, au Maroc, la loi organique n ° 26.16, votée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement, concernant La mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe est officiellement entrée en vigueur, après sa publication au Journal officiel le 26 septembre dernier.

Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir tout d’abord traduire en amazighe et inscrire dans votre orthographe «tifinagh» tous les insignes et l’identification ou la signalétique de vos institutions diplomatiques situées sur le sol nord-africain (ambassades, services consulaires). centres culturels et culturels) et, d’autre part, d’inclure la langue amazighe dans tous les programmes d’accords bilatéraux que ses différents gouvernements ont signés avec les pays d’Afrique du Nord, en particulier les accords bilatéraux relatifs à l ‘ »Enseignement de la langue et la culture d’origine (ELCO) », mise en œuvre sur la base d’une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à éduquer les enfants des travailleurs migrants.

En fait, ces programmes n’ont jamais produit les résultats escomptés car ils ne prenaient pas en compte l’importance des langues maternelles des pays d’origine de l’Afrique du Nord, ignorant les recommandations de l’UNESCO.

Pour votre information, la grande majorité des résidents et citoyens espagnols originaires d’Afrique du Nord et du Sahel ne parlent pas la langue arabe classique, mais les différentes variantes de la langue amazighe: tarifit, tashelhit, tamazight, taqbaylit, tamzabit, tamashekt, dariya. .. Cette langue amazighe millénaire, exclue des programmes ELCO, transmet sans équivoque les mêmes valeurs sociales de liberté, d’égalité et de démocratie que celles du Royaume d’Espagne.

2. La libération des détenus du Rif et des Hiraks algériens

En ce qui concerne les événements graves du mouvement populaire Rife dans le nord du Maroc, connu sous le nom de « Hirak del Rif », qui ont eu lieu en 2017/2967, nous voudrions vous rappeler que les autorités marocaines ont malheureusement favorisé une attitude excessive de sécurité et de répression, qui a condamné des jeunes à des peines de prison allant jusqu’à vingt ans pour avoir osé, pacifiquement, manifester et revendiquer des droits économiques et sociaux, comme la construction d’un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer.

De même, depuis le déclenchement de la manifestation populaire et pacifique en Algérie le 22 février 2019, les autorités algériennes ont continué de violer les droits humains en poursuivant arbitrairement des militants et des journalistes.

En période de propagation de la pandémie de coronavirus, lorsque les Nations Unies et le Haut Commissaire aux droits de l’homme ont demandé la libération des prisonniers, les autorités algériennes et marocaines ont obstinément ignoré ces recommandations. L’Algérie a continué de faire taire les militants et les journalistes dans le cadre de procès rapides et arbitraires. Selon Amnesty International, entre le 7 mars et le 13 avril 2020 seulement, dans six villes d’Algérie, au moins 20 militants ont été convoqués, interrogés et arrêtés par la police, en détention préventive pour finir condamnés pour des chefs d’accusation l’exercice de vos droits à la liberté d’expression ou de réunion pacifique. Procès contre des militants qui ne demandaient que des réformes démocratiques en faveur d’un état civil des droits. Sans oublier les détenus mozabites ou le meurtre politique du Dr Kameleddine Fekhar.

Ainsi, nous vous prions de bien vouloir aborder ces questions de toute urgence, au vu des injustices subies quotidiennement par les jeunes du Rif et des Hiraks algériens incarcérés dans les différentes prisons … Nous vous demandons également de prendre une position ferme contre cette dérive répressive autoritaire et indigne des gouvernements marocain et algérien, les exhortant à procéder à la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, en tenant compte des accords de coopération hispano-marocain et hispano-algérien, et plus particulièrement l’accord d’association entre l’Union européenne et les pays d’Afrique du Nord. Tous ces accords ont pour objectifs fondamentaux la promotion effective de la démocratie et du respect des droits de l’homme, comme le stipule le passage suivant: « Respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Droits de l’Homme, inspire les politiques internes et internationales de la communauté et du Maroc – et de l’Algérie – et constitue un élément essentiel de cet accord. »

3. Respect de l’identité historique de l’ensemble de l’Afrique du Nord, en corrigeant les termes discriminatoires de « Maghreb arabe » et « Printemps arabe ».

Vos diplomates et journalistes des stations de radio et de télévision officielles continuent d’utiliser les termes « Maghreb arabe » et « Printemps arabe », lorsque nous vous assurons que « le Maghreb n’a jamais été arabe et ne le sera plus ». D’autant plus que la découverte et la reconnaissance mondiale que le plus ancien homo sapiens du monde, découvert au Maroc, à 70 km de Marrakech, dans « Adrar n Ighoud » (ou « Yebel Irhoud ») remonte à 315 mille ans, et constitue en fait constitue l’ancêtre des Amazighs (Africains), des Arabes (Asiatiques), des Espagnols (Européens) et de tous les peuples du monde.

Nous voudrions que vos diplomates et journalistes respectent éthiquement le principe essentiel de la « vérité » et rien que la vérité, en pariant toujours sur la vérité historique et scientifique. En fait, toutes les dernières découvertes archéologiques et toutes les conclusions des différentes disciplines scientifiques attestent que presque toutes les populations actuelles de l’Afrique du Nord, qu’elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes, libyennes, égyptiennes, mauritaniennes, canariennes et touaregs, sont toutes Origine « amazighe ».

Il n’est pas cohérent de continuer à utiliser des terminologies idéologiques, qui ne font que promouvoir le « nationalisme arabo-salafiste » politique autoritaire, violent et décadent au détriment de l’objectivité scientifique et de la vérité historique, en utilisant de fausses terminologies telles que « Maghreb arabe » ou « Printemps arabe », qui ne Ils ont profondément blessé les sentiments, la sensibilité, l’identité et la fierté des millions de citoyens du sud de la Méditerranée et de leurs propres compatriotes d’origine nord-africaine. En fait, il est plus correct d’utiliser la terminologie liée aux composantes historiques de l’identité des populations de la région nord de l’Afrique (« Afrique du Nord », « printemps démocratique des peuples » …). Un printemps populaire qui a commencé avec la révolution tunisienne du jasmin en décembre 2010, suivie de celle du 17 février 2011 en Libye, celle du 20 février au Maroc, celle du 25 février en Égypte et plus récemment celle du Hirak d’Algérie le 22 février 2019, tous en Afrique du Nord, que nous appelons « Tamazgha ».

En espérant que nous avons pu attirer votre attention, nous vous demandons de bien vouloir envisager sérieusement de prendre une décision qui tienne compte de ces demandes.

Nous vous demandons d’accepter, Madame la Ministre, l’expression de notre très distinguée considération.

Liste des signataires

1- Agraw Amadlan Amazigh (Asamblea Mundial Amazighe), Bruxelles (Bélgica)

2- Fundación Mediterránea DAVID MONTGOMERY HART de Estudios Amazighies, Melilla (España)

3- Asociación TAMETTUT de las mujeres amazighes por la cultura y el desarrollo, Barcelona (Generalitat de Catalunya)

4- Asociación Cultural IMAZIGHEN, Melilla (España)

5- Asociación AZAR, Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias)

6- Asociación socio-cultural TAMUSNI de Tenerife, Aguirre (Islas Canarias)

7- Espacio SOLIDARIDAD, Madrid (España)

8- Asociación THWIZA por la Identidad, Cultura y Justicia Social, Madrid (España)

9- Association TIWIZI 59, Lille (Francia)

10- Espace Culturel Berbère Européen Afus Deg Wfus, Roubaix (Francia)

11- Agraw n RIF, Lille (Francia)

12- RIPOSTE INTERNATIONALE, Paris (Francia)

13- Association TIFAWIN, Bruxelles (Bélgica)

14- Association EUROKASSITA de développement solidaire, Bruxelles (Bélgica)

15- 4- Association TAMAZIGHT, Liège (Bélgica)

16- 5- Association HIWAR, Bruxelles (Bélgica)

17- Association L’ESPOIRE, Bruxelles (Bélgica)

18- Association socio-culturelle ARIF (Alimaña)

19- Association ADRAR, Amsterdam (Paises Bajos)

20- Osservatorio per gli Studi Internazionali sul Mediterraneo Livorno (Italia)

21- Amazigh Cultural Network in America, Massachusetts (United States of America)

22- Tamunt Social and Cultural Association, Washington DC (United States of America)

23- Amazigh Community in America, New Jersey (United States of America-USA)

24- Assemblée Mondiale Amazighe-Maroc, Rabat (Marruecos)

25- Forum TOUBKAL pour la culture amazighe et les droits de l’homme, Marrakech (Marruecos)

26- Observatoire Amazigh des Droits et Libertés (OADL), Rabat (Marruecos)

27- Fédération Nationale des Associations Amazighs (FNAA), Rabat (Marruecos)

28- Réseau des Associations de Développement de la province d’Al-Hoceima, Al-Hoceima (Marruecos)

29- Association JISR pour le développement et la migration, Nador (Marruecos)

30- Association ABARAZ, Agadir (Marruecos)

31- Association TUDRT, Mirleft, Sidi Ifni (Marruecos)

32- Association TANDAFT, Mirleft, Sidi Ifni (Marruecos)

33- Association ASNFLUL Massa Chtouka, Ait Baha (Marruecos)

34- Association TAYAFUT, Awrir, Agadir (Marruecos)

35- Association AJDIR pour l’apprentissage de la langue amazigh et la transmission de sa culture et de son patrimoine, Kénitra (Marruecos)

36- Association SARHAN pour la Culture et l’Environnement Ait Halli-Guigou, Boulmane, Midelt (Marruecos)

37- Association TAWMAT pour la culture et le développement, Azlaf, Driouch (Marruecos)

38- Association jeunesse de SEGANGANE pour la culture et le développement, Nador (Marruecos)

39- Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Nador (Marruecos)

40- Association Culturelle MASSINISSA, Tanger (Marruecos)

41- Association AMUD pour la culture et le développement, Casablanca (Marruecos)

42- Association ANAMUR, Tiznit (Marruecos)

43- Association TWIZA, Guercif (Marruecos)

44- Association TUNARUZ pour le Développement et la Communication culturelle, Tafraout (Marruecos)

45- Réseau Marocain pour les Droits Humains et le Contrôle de la Richesse et les Biens Publics, Khénifra (Marruecos)

46- Assemblée Mondiale Amazighe-Algérie, Mzab (Argelia)

47- Mouvement-Parti AKAL (Túnez)

48- Organisation AMAZIGH, Nouakchott (Mauritania)

49- Organisation MAUDECH, Nouakchott (Mauritania)

50- Fondation MOHAMED ALI AG TAHER AL ANSARI (Marruecos/Tuaregs)

51- Organisation TIN HINAN (Canadá/Tuaregs)

52- Survie Touarègue TEMOUST, Lyon (Francia/Tuaregs)

53- Internationale TOUAREGUE, Bordeaux (Francia/Tuaregs)

54- IMOUHAGH International Organisation for the Sale of Justice & Transparency, Angers (Francia/Touaregs).

