Lens va toucher le jackpot pour Loïs Openda !

C’est une très bonne opération financière que réalise le RC Lens avec la vente de Loïs Openda. L’international belge, d’origine marocaine et congolaise, est arrivé l’année dernière pour 10 M€ en provenance de Bruges. Il repart après une saison réussie (21 buts), pour un montant proche de 50 M€.

Lens et le RB Leipzig ont terminé leurs discussions, entamées depuis plusieurs jours, pour le transfert de Loïs Openda, international belge de 23 ans. La presse allemande annonçait, hier, qu’un accord avait été trouvé avec une indemnité de transfert de 40 M€, mais le Racing Club de Lens avait démenti, attendant une offre de l’ordre de 50 M !

Et c’est au final à peu près cette somme que le club Sang et Or va récupérer. L’indemnité de transfert prévoit 43 M€, plus des bonus plafonnés à 6 M€ et un pourcentage sur la revente du joueur. Une bonne affaire pour un joueur acheté 10 M€, il y a un an.

Une progression rapide, faite de changements pour Openda

Ikoma Loïs Openda est un habitué des transferts. International belge, il est né le 16 février 2000 à Liège d’une mère Marocaine et d’un père Congolais. Il évolue au poste d’attaquant au RC Lens après être passé par le club néerlandais Vitesse Arnhem, le Club de Bruges après des passages chez les jeunes au RFC Liège et au Standard de Liège.

Openda a largement participé à la très bonne saison du RC Lens, en Ligue 1, marquant 18 buts en 31 matches. C’est un attaquant rapide et puissant, qui est capable de marquer des buts dans toutes les situations. Mais il est également un bon dribbleur et un bon passeur.

Un gain financier pour Lens, mais une grande perte sportive pensent des supporters.

🗣💬 Julien, supporter du RC Lens : "Openda à Leipzig ? Financièrement, c'est un coup énorme, c'est la plus grosse vente de l'histoire de Lens. Mais c'est tout de même une énorme perte sportive. C'était notre grand attaquant, c'était comme Drogba à Marseille." #RMCLive pic.twitter.com/5xaTPRw3Ce — After Foot RMC (@AfterRMC) July 13, 2023

Un joueur prometteur que la Champions League va découvrir

Openda est un joueur prometteur qui a le potentiel de devenir un grand attaquant. Le RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d’Allemagne et 3ème de la dernière saison en Bundesliga, compte sur lui pour briller en Champions League