Le transgenre Bobrisky prêt pour se marier ?

Okuneye Idris Olanrewaju, plus connu sous le surnom Bobrisky, a déclenché des rumeurs de mariage dans un dernier post sur sa page Instagram. Selon le transgenre nigérian, la famille de son futur mari serait prête à venir payer sa dot et il veut que son meilleur ami, Tonto Dikeh, soit celui qui reçoit sa dot.

L’influenceur controversé des médias sociaux, Bobrisky, a récemment annoncé, sur sa page de médias sociaux, qu’il souhaitait construire une maison qui coûterait des millions de nairas. Il aurait dépensé plus de 300 millions de nairas pour son gâteau d’anniversaire, qui continue de susciter le tollé sur les réseaux sociaux. Même s’il prétend être un ambassadeur de marque, pour de nombreux produits au Nigeria et ne fréquentant que des millionnaires, les gens se demandent toujours d’où Bobrisky tient sa fortune.

Il est évident que Bobrisky et Tonto Dikeh sont les meilleurs amis qui adorent prendre la croisière sur les réseaux sociaux. Il y a quelques heures, il y avait un message partagé par le transgenre nigérian de 28 ans, sur sa page de médias sociaux. « Tonto, la famille de mon mari veut la liste d’introduction. Ils sont prêts à me retirer du marché. Puisque ma mère n’est plus, tu es ma prochaine maman. La famille de mon mari attend ma liste de mariage. Ce sont des milliardaires, merci maman de les facturer », a-t-il écrit.

Tonto Dikeh a répondu à « Bob », en lui disant que la famille de son mari paierait 1 milliard de dollars, avant de la ramener de la maison. Selon les mots de Tonto, « 1 milliard de dollars de frais pour maman. Je n’essaierai pas ». Reste à savoir si quelqu’un au Nigeria est prêt à verser 1 milliard de dollars pour demander la main d’une femme. En tout cas, tout ce que l’on sait que Bobrisky est très belle.

Tout récemment, Bobrisky avait posté la photo d’un homme, qui serait son compagnon et qui serait milliardaire… Et bien ce dernier, serait-t-il le prince charmant du transgenre nigérian Bob ? Le mystère reste entier, en attendant que lui-même lève un coin de voile, pourquoi pas, qu’elle éclaire la lanterne de ses fans, dans les jours à venir. Affaire à suivre