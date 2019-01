Le Togo retire l’accréditation de la correspondante de France 24 et TV5 Monde

TV5MONDE et France 24 s’étonnent du retrait de l’accréditation de leur correspondante au Togo.

La journaliste Emmanuelle Sodji, correspondante pour TV5MONDE et France 24 au Togo, s’est vue retirer son accréditation de travail le 6 septembre dernier par les autorités togolaises, après que ces dernières aient mis en cause sa couverture des récentes manifestations à Lomé.

Les Directions de TV5MONDE et France 24 expriment leur vive surprise et leur incompréhension face à cette décision qu’elles contestent fermement, particulièrement au regard du travail professionnel de leur correspondante et de son traitement équilibré des événements.

Les deux chaînes internationales ont demandé conjointement au Ministère de la Communication du Togo de permettre à Emmanuelle Sodji la reprise de l’exercice de son métier sur place en toute sécurité.

France 24 et TV5MONDE rappellent leur attachement à la liberté de la presse et à leur ligne éditoriale qui vise à délivrer, sur tous les continents, une information honnête, indépendante et soucieuse de la pluralité des points de vue.