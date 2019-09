Le Système de santé au Cameroun Conflits et inégalités au sein de la nation

Un essai consciencieux qui propose de réelles solutions au dysfonctionnement du système de santé camerounais.

Au Cameroun, jeune État en plein bouleversement, la situation sociale est critique, mise à rude épreuve par des difficultés politiques et économiques. L’une des clefs pour la redresser est d’améliorer le système de santé. Ce système repose sur trois acteurs, le soigné, le soignant et le pouvoir politique, mais leur relation est instable. Le bébé volé de Vanessa Tchatchou, dame Koumatekel et ses jumeaux ou encore l’élève poignardé au Lycée de Deïdo : qui ne se souvient de ces nombreuses affaires qui ont ému l’opinion nationale et internationale ?

Alors, pour bien cerner le rôle de chacun et participer au développement de la nation, cet ouvrage propose des solutions telles que la restructuration des modes de gestion et de financement, la réorganisation des rapports tutélaires, la réorientation des politiques d’investissement…

Dans cet essai complet et rigoureux, le docteur Joseph Pierre Abah s’appuie sur de nombreuses sources pour mener une réflexion sociale et médicale pertinente afin d’aider les habitants de son pays, le Cameroun, à obtenir de meilleures conditions de vie.

L’AUTEUR – Joseph Pierre Abah est médecin militaire et chef du service de cardiologie de l’hôpital militaire de Douala. Âgé de 47 ans, il est marié et père de 6 enfants. En dehors de la médecine interne et de la cardiologie, il s’intéresse aussi à l’écriture et à l’anthropologie médicale.

EXTRAIT : Le nouvel hôpital du Cameroun, efficace, performant et transparent, […] devra être soutenu par une nouvelle politique budgétaire basée sur une mise en commun des moyens et une redistribution juste et équitable suivant des programmes de santé conçus par des agences décentralisées. Une telle organisation signerait les naissances tout à la fois de la couverture maladie universelle, des agences de santé régionales et du budget-programme. La centralisation des ressources de santé, l’éclatement du foyer des décisions, une allocation pertinente des budgets, une plus grande responsabilisation des gestionnaires et des professionnels de santé ou encore une évaluation plus aisée de la performance des structures sanitaires : ce sont-là quelques-unes des originalités offertes par cette nouvelle configuration.

Commander le livre aux Editions Jets d’Encre