Le Soudan du Sud renforce sa coopération avec les pays africains

Au cours de la semaine de la conférence annuelle South South Oil & Power, le gouvernement du Sud-Soudan a renforcé ses relations avec les pays africains par le biais d’accords de coopération et d’un nouvel engagement dans le secteur pétrolier.

Le président du Sud-Soudan, H.E. Salva Kiir Mayardit, a reçu des représentants des gouvernements de la Guinée équatoriale, de l’Ouganda, du Soudan et de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole et a réitéré son soutien à la cause des pays africains énergéticiens. Le Président Kiir a été accueilli par H.E. Azhari Abdel-Gadir Abdalla, Ministre du pétrole et des minéraux de la République du Soudan; IL. Gabriel Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la République de Guinée équatoriale; L’hon. Lokeris Peter, ministre d’État chargé du développement de l’énergie et des minéraux, République d’Ouganda; et il. Mahaman Gaya, secrétaire général de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO).

Le Président du Soudan du Sud a exprimé son engagement à coopérer avec ses homologues africains et a confirmé sa participation à la conférence et exposition APPO Cape VII, organisée par la Guinée équatoriale du 1er au 5 avril 2019 et organisée par Africa Oil & Power.

Un mois après la signature d’un accord de paix avec les factions rivales, le Sud-Soudan a intensifié ses efforts de coopération avec les pays africains dans le secteur de l’énergie.

Cette semaine, le Soudan du Sud et son voisin du nord, le Soudan, ont signé un accord prévoyant l’envoi d’au moins 10 ingénieurs sud-soudanais au Soudan pour y être formés à l’exploration et à l’exploitation minières. Le Soudan a joué un rôle de premier plan dans le soutien de l’accord de paix au Soudan du Sud et a joué un rôle déterminant dans la reprise de la production de pétrole sur le champ de Toma South cette année.

«Nous remercions H.E. Ministre Azhari pour son engagement dans cette formation. C’est un homme d’action », a déclaré H.E. Ezekiel Lol Gatkuoth, ministre du pétrole du Sud-Soudan;

Demain, le ministère du Pétrole et la compagnie pétrolière nationale Nilepet recevront l’hon. Jeff Radebe, ministre sud-africain de l’énergie, et les dirigeants du groupe CEF sud-africain vont signer un accord de coopération de gouvernement à gouvernement.