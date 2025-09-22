Le secrétaire général des Nations-Unies place l’Afrique au cœur d’opportunités considérables

Lors d’un événement organisé par le Pacte mondial des Nations Unies et l’Union Africaine à New York, Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à investir massivement dans le potentiel africain. Le chef de l’ONU a détaillé plusieurs priorités stratégiques pour transformer les promesses du continent en prospérité durable.

Lors d’un événement de deux jours organisé par le Pacte mondial des Nations Unies et l’Union Africaine ce dimanche à New York, placé sous le thème « Initiative mondiale pour les entreprises africaines : une Afrique imparable », le secrétaire général de l’ONU António Guterres a tenu à rendre hommage au potentiel énorme dont regorge le continent.

Une fois de plus, comme on a l’habitude de le constater ces derniers mois, Antonio Guterres a appelé à investir dans le potentiel de l’Afrique qui est « au cœur » d’opportunités considérables. Pour lui, le défi et la responsabilité de la communauté internationale est de « transformer cette promesse extraordinaire en un moteur de prospérité inclusive et durable », conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et au Pacte pour l’Avenir. Pour y parvenir, le secrétaire général de l’ONU a édicté quelques priorités qui, selon lui, feraient éclore le génie africain.

Infrastructures et révolution énergétique : les clés de la transformation

Libérer tout le potentiel de croissance de l’Afrique à travers la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) serait le premier atout ou objectif à atteindre pour l’Afrique. Pour y parvenir, il serait nécessaire de renforcer les infrastructures africaines, et cela passe par les routes, les ports, les réseaux énergétiques, les normes harmonisées et surtout une réglementation prévisible.

Une révolution industrielle serait également indispensable pour l’Afrique qui ne reçoit que 2% des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables. Le chef de l’ONU a plaidé pour une augmentation des projets solaires et éoliens, un développement des réseaux et du stockage, et un accès universel à l’énergie pour les 600 millions d’Africains qui peinent toujours à profiter de l’électricité. Pour ce faire, les pays développés doivent honorer leurs engagements en doublant le financement de l’adaptation au changement climatique.

Sécurité alimentaire et réforme du système financier international

Avec une possession de plus de la moitié des terres arables non cultivées de la planète et une importation de plus de 100 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année, Antonio Guterres a appelé à une transformation radicale et méthodique des systèmes alimentaires en ces termes : « Nous devons mettre fin à ce paradoxe en développant une agriculture intelligente face au climat, en investissant dans l’irrigation et le stockage, en réduisant les pertes après récolte et en autonomisant les petits exploitants, en particulier les femmes ».

S’attaquant aux institutions financières de Bretton Woods, le chef de l’ONU a rappelé que toutes ces actions ne seraient possibles sans financement et a estimé qu’il était temps qu’une refonte fondamentale des institutions financières internationales soit effectuée « afin qu’elles reflètent les réalités d’aujourd’hui et non les structures de pouvoir d’hier », a-t-il déclaré. Pour y parvenir, il est nécessaire selon lui de soutenir les pays surendettés, de les aider à se redresser tout en prévenant de futures crises. Il a également fait un plaidoyer en faveur du renforcement de la représentation des pays africains au sein des institutions mondiales, y compris et surtout au Conseil de sécurité de l’ONU.