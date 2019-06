Le Saiko, pêche illégale pratiquée par des chalutiers chinois est dévastatrice pour les pêcheries ghanéennes

Le Saiko est une forme de pêche illégale extrêmement destructrice, dans laquelle des chalutiers étrangers ciblent les poissons de base des petits pêcheurs de ghanéens et revendent ce poisson volé à la population locale. Pour la première fois, un nouveau rapport a estimé le coût réel de saiko. Rien qu’en 2017, ce commerce a concerné environ 100 000 tonnes de poisson, coûtant des recettes de plusieurs dizaines de millions de dollars au Ghana et menaçant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance sur les côtes.

La Environmental Justice Foundation (EJF) a filmé des activités illégales se déroulant en mer et a effectué une surveillance directe dans les ports et une analyse des données afin de révéler toute l’ampleur catastrophique de cette forme de crime organisé que représente le Saiko. En 2017, environ 100 000 tonnes de poisson ont été débarquées via saiko. Cela signifie que seulement 40% des captures de chalutiers ont été débarquées légalement cette année-là.

Les chalutiers eux-mêmes sont gérés presque exclusivement par des opérateurs chinois, qui utilisent des sociétés ghanéennes pour contourner les lois interdisant la propriété ou le contrôle étrangers de chalutiers industriels battant pavillon du Ghana. EJF a révélé que plus de 90% des chalutiers industriels agréés au Ghana sont liés à la propriété chinoise.

Ces bateaux industriels sont capables de transporter de grandes quantités de poissons tels que la sardinelle – la capture principale des pêcheurs locaux en canoë-kayak et une partie cruciale de l’alimentation ghanéenne. Les scientifiques estiment que, à moins que des mesures ambitieuses ne soient prises, ces stocks pourraient durer moins de six ans.

En outre, une grande partie des captures de saiko sont des poissons juvéniles – plus de 60% des poissons analysés d’octobre 2018 à avril 2019, indique le rapport. La récolte à ce stade précoce peut sérieusement affecter la capacité de reconstitution des stocks de poisson du Ghana.

Les captures de saiko en 2017 se sont chiffrées entre 40,6 et 50,7 millions de dollars US lorsqu’elles ont été vendues en mer et entre 52,7 et 81,1 millions de dollars US lorsqu’elles ont été vendues sur le site de débarquement, selon le rapport. Une grande partie de cet argent passe directement entre les mains des entreprises de pêche chinoises et provient du Ghana.

Saiko entraîne également des pertes d’emplois. Les «saiko» spécialement construits, qui ramènent le poisson des chalutiers vers des ports comme celui d’Elmina, transportent 450 fois la capture moyenne des pirogues de pêche et ne sont exploités que par quelques personnes. Le rapport calcule que si la pêche en canoë offre un emploi direct à environ 60 pêcheurs pour 100 tonnes de poisson, saiko ne représente que 1,5 emploi pour 100 tonnes, soit 40 fois moins.

« Saiko précipite l’effondrement du stock de poisson de base du Ghana et, partant, la pauvreté et la faim de son peuple« , a déclaré Steve Trent, directeur exécutif de l’EJF. Les chalutiers chinois gagnent des millions de dollars dans un commerce illégal qui représente plus de la moitié du poisson capturé par les bateaux industriels au Ghana. Il s’agit d’une crise écologique qui engendre une crise humaine alors que les communautés locales sont privées de moyens de subsistance, de revenus et de sécurité alimentaire. « Mais, il est absolument clair que le gouvernement a la capacité d’arrêter cette activité illégale et extrêmement préjudiciable maintenant, et il est tout aussi clair qu’il doit le faire sans délai pour empêcher le déclin ou l’effondrement de ces pêcheries. »

Kofi Agbogah, directeur de Hen Mpoano, une ONG ghanéenne co-auteur du rapport, a déclaré: « Saiko est en train de vider le cœur de la pêche ghanéenne. Les revenus des petits pêcheurs ont diminué de 40% au cours des 10-15 dernières années et le Ghana est maintenant obligé d’importer plus de la moitié du poisson consommé. Les expéditions de poisson en mer sont notoirement difficiles à contrôler, même avec les systèmes les plus avancés en place. Au lieu de cela, toutes les captures devraient être débarquées dans des ports autorisés et consignées dans les statistiques officielles. Cela garantirait également le respect des restrictions relatives aux engins de pêche qui empêchent les chalutiers de cibler les petits pélagiques. »

De nouveaux navires ont continué à arriver de Chine, malgré un moratoire en février 2012 sur les nouveaux chalutiers industriels entrant dans les eaux ghanéennes afin de remédier à l’épuisement des stocks de poissons. Sur les 68 chalutiers industriels autorisés à pêcher au Ghana de mars à juin 2018, au moins la moitié ont été construits en 2013 ou après, après l’entrée en vigueur du moratoire sur les navires neufs ou de remplacement. La liste des navires immatriculés au ministère du Développement des pêches et de l’aquaculture n’est plus disponible au public depuis juillet 2018.

· Au Ghana, plus de 2 millions de personnes dépendent des petits poissons pélagiques pour leur nourriture et leur revenu.

· Les captures de Saiko en 2017 se sont chiffrées entre 40,6 et 50,7 millions de dollars US lors de la vente en mer et entre 52,7 et 81,1 millions de dollars lors de la vente sur le site de débarquement.

· En 2017, les chalutiers industriels ont capturé à peu près la même quantité de poisson que l’ensemble du secteur artisanal, en tenant compte des captures illégales et non déclarées. Cela représente 76 chalutiers capturant à peu près la même quantité de poisson que plus de 12 000 pirogues ou 100 000 pêcheurs.

· Alors que la pêche en canoë offre des emplois directs à environ 60 pêcheurs pour 100 tonnes de poisson, saiko ne représente que 1,5 emploi pour 100 tonnes, soit 40 fois moins.

· Lisez un résumé de l’avis juridique sur la pratique du saiko en vertu de la loi ghanéenne.

Plus d’information sur les sites www.ejfoundation.org or www.henmpoano.org