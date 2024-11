Le Sahara Algeria Treg Djanet 2024 a tenu ses promesses!

Les 5 étapes du parcours 2024 du Sahara Algeria Treg se sont déroulées cette année autour de Djanet, du 25 octobre au 2 novembre, au coeur des paysages les plus somptueux du Sahara, dans des conditions encore plus éprouvantes que celles du Treg 2023 organisé au départ de Timimoun. Une épreuve sportive et humaine qui réunit des athlètes de tous les horizons, venus se confronter à l’immensité du désert.

Partis tôt chaque matin les participants au Treg ont couvert plus de 200 kilomètres de pistes à travers les sables, se reposant au pied des dunes ou des formations rocheuses qui parsèment les étendues désertiques du Tassili N’Ajjer, à plus de 2300 kilomètres d’Alger, non loin de la frontière libyenne.

La région de Djanet est habitée depuis le Néolithique, il y a plus de 10 000 ans, à une époque où le désert n’occupait pas cette partie du Sahara. La végétation et la faune y étaient au contraire luxuriantes, comme le rappellent les très nombreuses gravures rupestres qui ont été découvertes dans la région du Tassili N’Ajjer. « On mesure ici à la fois la petitesse de l’homme par rapport à son environnement terrestre, et la fragilité de nos éco-systèmes face au réchauffement climatique « , témoignait ainsi l’un des concurrents, particulièrement frappé par les mutations subies par cette région, où la magie de l’Oued Idjeriou permet seule de donner vie à l’Oasis de Djanet, dans un univers presque exclusivement minéral désormais.

Entre l’immensité du paysage, sous la voûte infinie du ciel qui ressemble, la nuit, à une mer parsemée d’une épaisse poussière d’étoiles, et la trace minuscule et fugace laissée dans le sable poudreux par les pas des coureurs, la disproportion est telle que l’homme ressent physiquement sa propre fragilité, et celle du monde où nous vivons.

« L’expérience du désert est unique et ne se compare à aucune autre, sinon peut-être à celle du marin effectuant une traversée de l’océan en solitaire« , ajoutait l’un des organisateurs de l’événement, interrogé par Afrik.com autour d’un feu de camp, à l’issue de la troisième étape.

C’est sans doute la puissance de cette expérience hors du commun qui a donné aux coureurs de cette nouvelle édition du Sahara Algéria Treg la force de tenir l’effort qui leur a été demandé : ils rentrent dans leurs pays avec une extraordinaire collection d’émotions et d’images, mais aussi avec en eux cette joie et cette énergie profondes que seuls connaissent ceux qui se sont véritablement confrontés au désert, guidés par leur seul GPS dans cette solitude radicale, allant à la limite de leurs forces pour se mesurer à eux-mêmes.

Bravo aux organisateurs, bravo aux équipes médicales, aux équipes de soutien, aux équipes de sécurité, aux pouvoirs publics algériens qui rendent possible cette aventure unique, tout en préservant à la fois les richesses naturelles et culturelles d’une région qui figure au Patrimoine éternel de l’humanité.