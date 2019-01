Prix Mo Ibrahim : le Président namibien champion de la bonne gouvernance

Le =Président namibien sortant Hifikepunye Pohamba a reçu le prix Mo Ibrahim 2014 de la bonne gouvernance en Afrique. Le prix n’avait pas trouvé de lauréat depuis 2011.

Cela fait trois ans que le prix Mo Ibrahim attend de trouver un lauréat, c’est désormais chose faite depuis ce lundi 2 mars 2015. Le Président namibien Hifikepunye Pohamba a reçu ce prix qui récompense la bonne gouvernance en Afrique. Ce titre vient récompenser les efforts consentis par le Président de la Namibie à consolider la démocratie.

Le comité a choisi de récompenser le Président Pohamba de par sa détermination à conforter la cohésion et la réconciliation nationale dans son pays dans le but de consolider la démocratie et le développement économique. Selon Salim Ahmed Salim, président du Comité d’attribution du prix, « sa capacité à gagner la confiance et le soutien de son peuple est remarquable, au cours de son mandat, il a fait preuve d’un leadership juste et avisé , tout en conservant constamment une profonde humilité ».

Pohamba a dit accepter cette récompense au nom du peuple namibien, sans l’engagement pour la paix et la stabilité duquel il n’aurait pas, dit-il, été distingué. Elu Président en 2004 puis en 2009, il a aussi été récompensé pour son respect de l’État de droit et de la Constitution , notamment des dispositions relatives aux limites du mandat présidentiel. Chose qui n’est pas souvent respectée dans les pays africains. Dans quelques semaines, il va quitter le pouvoir au profit de Hage Geingob élu en décembre dernier.

Le prix fondé par Mo Ibrahim, entrepreneur anglo-soudanais récompense un ancien chef d’État ou de gouvernement d’un pays d’Afrique subsaharienne pour son travail dans l’intérêt du public ou son action caritative. Accordé pour la première fois en 2007 à l’ex-Président de la Mozambique Joaquim Chissano, puis à l’ex-Président du Botswana Festus Gontebanye Mogae, en 2008. Depuis 2011 et la remise à pedro De Verona Rodrigues Pires, le prix n’avait pas été décerné jusqu’à lundi.