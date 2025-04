Le Président Museveni arrive au Soudan du Sud pour contribuer à la désescalade

Le Président ougandais Yoweri Museveni est arrivé jeudi après-midi à Juba, capitale du Soudan du Sud, pour aider à apaiser les tensions politiques dans le pays. Museveni discutera avec son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, du développement de la situation politique dans le pays, a indiqué la Présidence dans un communiqué.

Yoweri Museveni débarque à Juba

C’est ce jeudi 3 avril 2025 que le Président ougandais Yoweri Museveni est arrivé à Juba pour discuter avec son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, afin de favoriser la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Cette visite fait suite aux efforts diplomatiques menés par Raila Odinga, envoyé spécial du Kenya. Museveni cherche à renforcer les relations bilatérales et soutenir les initiatives de médiation en cours pour désamorcer les tensions politiques entre Salva Kiir et Riek Machar.

« Les deux dirigeants devraient discuter des relations bilatérales entre Juba et Kampala, ainsi que de l’actualité politique dans le pays », a indiqué la Présidence ougandaise. Le dirigeant ougandais a ensuite assuré de son arrivée à travers une publication sur le réseau social X. « Je suis arrivé au Soudan du Sud à l’invitation de Son Excellence Salva Kiir Mayardit. Je me réjouis de nos discussions visant à renforcer les relations bilatérales et la coopération entre nos deux nations », a déclaré Museveni.

Relations tendues entre Salva Kiir et Riek Machar

La visite de Museveni fait suite à une mission de Raila Odinga, envoyé spécial du Kenya au Soudan du Sud, qui s’est entretenu avec Kiir à Juba et Museveni en Ouganda, la semaine dernière. Selon certaines sources, Museveni intensifiera les efforts de médiation en cours de l’Union africaine et de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), un bloc d’Afrique de l’Est, pour contribuer à apaiser les tensions politiques au Soudan du Sud, sorti en 2018 d’une guerre civile brutale de cinq ans.

L’accord de paix de 2018 a mis fin aux combats et instauré un gouvernement d’union nationale. Cependant, les relations entre Salva Kiir et le premier Vice-président sud-soudanais Riek Machar restent tendues. Les affrontements et les récentes tensions politiques entre les deux dirigeants ont perturbé de nombreux citoyens et la communauté internationale.