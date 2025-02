Le PLC prêt à soutenir le général Oligui Nguema pour la présidentielle au Gabon

À l’approche de l’élection présidentielle gabonaise prévue pour le 12 avril prochain, les lignes politiques commencent à se dessiner. Le parti Pour Le Changement (PLC), en plein préparatif de son congrès, a récemment affiché son soutien au général Brice Oligui Nguema.

Bien que ce dernier n’ait pas encore officialisé sa candidature, il bénéficie déjà d’un élan de soutien considérable. De nombreuses formations politiques et figures autrefois critiques de l’ancien régime se rallient désormais à lui.

Un soutien fondé sur des réalisations concrètes

Le vice-président du PLC, Nicolas Nguema, a mis en avant les progrès réalisés par le général Oligui Nguema durant les quinze mois de transition. Il salue notamment les améliorations en matière d’infrastructure routière et l’engagement envers des projets concrets. Pour Nicolas Nguema, les réalisations du général Oligui Nguema durant la transition légitiment le soutien du PLC. Il estime que sa candidature aurait de fortes chances de succès. Selon lui, elle pourrait marquer une rupture définitive avec les mauvaises pratiques du passé.

La PASS appelle à la candidature de Oligui Nguema

La Plateforme d’Actions Sociales et Solidarité (PASS) a également joint sa voix à celle du PLC et exhorté le général à se présenter officiellement à l’élection. Selon la présidente du PASS, Koumba Mamaghi Birondou, le général Oligui Nguema incarne une gouvernance basée sur l’intégrité, la transparence et un profond attachement aux valeurs nationales. La PASS voit en lui le potentiel pour transformer les espoirs en véritables réformes économiques et sociales.

Des perspectives électorales prometteuses

Malgré les critiques sur la présence persistante de figures de l’ancien régime au sein de l’administration, le général Oligui Nguema apparaît comme une figure rassembleuse et prometteuse pour de nombreux Gabonais. Avec des soutiens de taille comme le PLC et la PASS, sa candidature pourrait impacter le pays. La campagne électorale s’annonce donc déterminante pour l’avenir du Gabon, avec une attention particulière portée sur la capacité du général Oligui Nguema à concrétiser les aspirations de changement et de développement durable.