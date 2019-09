Le pape François en visite à Madagascar

Le pape François est attendu ce vendredi 6 septembre à Madagascar dans la grande ville d’Antananarivo pour une visite de 3 jours. D’importants préparatifs sont mis en place pour accueillir le mieux possible le souverain Pontife. L’effervescence de ce jour se faire sentir dans la capitale où toutes les rues sont parées des drapeaux du Vatican.

La visite de Sa Sainteté le pape François à Madagascar est attendue avec joie par la population. Plus de 500 000 pèlerins venant de 22 régions de Madagascar sont attendus pour fêter l’arrivée du pape et le double pour participer à la grande messe qui sera donnée le dimanche. Pour faciliter ce grand mouvement, des mesures sont prises pour assurer le transport des pèlerins depuis les provinces, soit au total 4000 bus réservés par L’Agence des Transports Terrestres (ATT).

Des mesures de sécurité sont mises en œuvre pour éviter les accidents et préserver la paix pendant la circulation et durant le trajet menant à Antananarivo. Ainsi chaque véhicule et chauffeur passeront un contrôle technique avant de prendre le départ de chaque région. Pendant le transport, les véhicules assurant le transport des pèlerins ne devront dépasser en aucun cas, la limite de vitesse maximale de 75 km/h et au moins 10 véhicules devront constituer une caravane. Un déploiement policier exceptionnel sera déployé pour veiller à la sécurité des pèlerins.

En ce qui concerne la grande messe papale qui aura lieu le dimanche matin à 8 h précise, les pèlerins sont priés de se rendre à Soamandrakizay avant 8 h. On prévoit entre 800 000 et 1 million de fidèles pour assister à cette grande messe qui sera tenue par le pape François.

Le pape devrait délivrer un message de paix, d’encouragement, mais aussi de lutte contre la corruption et le népotisme qui sévit dans ces pays. Il s’agit de son 31ème voyage apostolique hors d’Italie.