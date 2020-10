Le nouvel album de Wizkid est sorti à Lagos

Le musicien populaire nigérian Wizkid, de son vrai nom Ayodeji Ibrahim Balogun, a fait du buzz sur Twitter après avoir donné l’heure précise à laquelle sortira son nouvel album, « Made in Lagos ». Après avoir tweeté « MadeinLagos Tonight 23h11 », les commentaires ont inondé sa page.

Après une longue attente, Wizkid a finalement annoncé la la sortie de son nouvel album, dans un tweet, disant que les fans devraient s’attendre à ce qu’il soit diffusé ce jeudi 29 octobre. Le plus étonnant à propos de l’annonce était qu’il a donné l’heure exacte à laquelle l’album sortira : à 23h11 heures au Nigeria où 22h11 GMT.

Depuis l’annonce, Wizkid vogue sur les réseaux sociaux. Son tweet a rassemblé plus de 66 000 retweets et plus de followers, beaucoup déclarant qu’ils attendraient la publication officielle. Des réactions mitigées ont suivi l’annonce, certains espérant que la date et l’heure de l’album ne seront pas reportées. Les fans de Wizkid sont ravis de la date de sortie officielle de « Made in Lagos ».

« Nous sommes tout à fait prêts !!! », a déclaré Shawnifee. « Wahala pour qui n’a pas de haut-parleur », a dit Blinton Ay. «J ‘ai besoin d’enceintes supplémentaires pour ce soir, car j’ai besoin de faire sauter mon toit… », a écrit Shaltha.

Âgé de 30 ans, Wizkid compte déjà trois albums, à l’image de Superstar (2011), Ayo (2014), les Sons de l’autre côté (2017). En 2016, Wizkid a obtenu une reconnaissance internationale à la suite de sa collaboration avec Drake sur le hit mondial « One Dance », qui a été le numéro un dans 15 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.

Par ailleurs, Wizkid est le récipiendaire de deux BET Awards, trois Billboard Music Awards, deux iHeartRadio Music Awards, un MTV Europe Music Award, quatre MTV Africa Music Awards, deux SoundCity Prix MVP, trois MOBO Awards, six Headies Awards, deux Canaux O Music Video Awards, six Nigeria Entertainment Awards, deux Ghana Music Awards, deux Dynamix All Young Price, un Futur Price.

En outre, Wizkid a été nommé cinq fois aux MTV Europe Music Awards, trois fois à l’American Music Awards, quatre fois au World Music Awards, et une fois au Grammy Awards. Il a également reçu un prix ASCAP plaque pour sa chanson contribution à de Drake « One Dance ».