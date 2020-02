Le Nigeria lance la traque contre le coronavirus

Le coronavirus continue de faire parler de lui. Le bilan actuel fait état de plus de 2000 morts en Chine, et plusieurs cas de contamination un peu partout dans le monde. Plusieurs pays dont le Nigeria se mobilisent activement pour trouver un remède au virus responsable de l’épidémie.

Le Nigeria ne compte pas rester les bras croisés face à l’évolution de l’épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Le gouvernement fédéral a ainsi fait la promesse de 36 millions de Nairas à tout scientifique nigérian capable de trouver un vaccin susceptible de contrer la maladie. C’est par la voix du Dr Ogbonnaya Onu, ministre nigérian en charge des Sciences et de la Technologie, que l’information a été rendue publique. Pour lui, il est d’une importance capitale que le Nigeria prenne de l’avance et ne se fasse pas surprendre par cette épidémie mondiale de coronavirus.

Le gouvernement s’implique

Si les recherches ne laissent pour l’heure entrevoir aucune lueur d’espoir quant à une solution contre le coronavirus, le gouvernement fédéral du Nigeria compte prendre le problème à bras le corps. Les scientifiques nigérians pourront ainsi bénéficier de soutiens financiers pour les aider dans la recherche de solutions aux maladies et maux qui ravagent le pays. Concernant le coronavirus, le Dr Ogbonnaya Onu a tenu ces propos : « Nous promettons à tout scientifique nigérian qui trouvera le remède pour prévenir le Coronavirus 36 millions de nairas. Nous avons beaucoup d’herbes dans le pays, et qui sait que le remède à la maladie pourrait être dans nos forêts. Nous mettons nos scientifiques au défi de trouver un remède contre la maladie et le pays les honorera de manière appropriée ».

Voilà une motivation qui pourrait permettre de freiner rapidement le bilan funeste du coronavirus, qui s’alourdit chaque jour.