Le Nigeria dans la hantise des enlèvements d’élèves

Lundi, au moins dix élèves ont été enlevés dans l’école publique secondaire de l’État de Kaduna. Des hommes armés ont pris d’assaut cet établissement situé dans la région d’Awon. Ce rapt en série a créé une nouvelle psychose des enlèvements qui sont récurrents dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

L’année 2021 a été particulièrement cauchemardesque pour les populations du Nigeria avec des enlèvements en série. Par exemple, le 1er septembre, 73 élèves ont été enlevés par des hommes armés dans le Nord-Ouest du Nigeria. Dans la matinée, les assaillants avaient envahi le lycée situé dans l’État de Zamfara. « L’enlèvement a eu lieu après l’invasion de l’école par un grand nombre de bandits armés », avait déclaré le porte-parole de la police, Mohammed Shehu.

Six élèvent meurent en captivité

Un peu plus tôt, plus précisément dimanche 30 mai 2021, dans l’après-midi, un groupe d’hommes armés, à bord de motos, a pris d’assaut la localité de Tegina. Les assaillants ont aussitôt ouvert le feu, tuant un habitant et en blessant un autre. Ils ont envahi l’école de la localité dans laquelle se trouvaient quelque 200 enfants, au moment de l’attaque.

Certains avaient réussi à prendre la fuite, tandis que les ravisseurs en avaient relâché plusieurs, jugés trop petits ou avec un handicap. « Le gouvernement de l’Etat du Niger confirme que le nombre d’élèves enlevés par des bandits à l’école musulmane Salihu Tanko, située à Tegina, est de 136 », avait indiqué un communiqué.

Ces élèves avaient été libérés trois mois plus tard. Seulement, si quinze d’entre eux avaient réussi à s’enfuir en juin, six autres sont morts en captivité. L’enlèvement, lundi, de dix élèves, lors d’une attaque menée par des hommes armés dans l’État de Kaduna, dans le centre du Nigeria, a fait naître la hantise des rapts d’enfants chez les parents.

Au moins 10 élèves enlevés lundi

Ce mardi 4 avril 2023, Samuel Aruwan, commissaire de l’État de Kaduna chargé de la Sécurité intérieure, a indiqué qu’au moins 10 élèves de l’école secondaire publique de la localité ont été enlevés au cours de l’attaque menée par des hommes armés. Il a précisé que le gouvernement a reçu des rapports préliminaires des agences de sécurité sur l’attaque armée perpétrée dans la région d’Awon.

Les États du Nord et du Centre du Nigeria sont fréquemment en proie à de graves troubles sécuritaires. Des bandes armées y mènent régulièrement des attaques, ponctuées de pillages et d’enlèvements. Le dernier rapt plonge les populations dans un désarroi total. Et surtout rappelle l’historique enlèvement des filles de Chibok, le 14 avril 2014.