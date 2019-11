Le Niger va changer d’hymne national, 60 ans après son indépendance

« La Nigérienne », hymne national du Niger depuis son indépendance, en 1960, va être changée. Mais pour quelle raison ?

Jeudi soir, le gouvernement nigérien s’est prononcé sur cette affaire et a déclaré que la suppression de l’hymne est due à une allusion à l’ancien colonisateur français. « Il y a des parties de l’hymne qui font à l’unanimité l’objet de critiques. Il faut trouver un hymne qui puisse galvaniser la population, être une sorte de cri de guerre pour toucher notre fibre patriotique », a explicité Assoumana Malam Issa, ministre nigérien de la Renaissance culturelle.

C’est en marge d’une rencontre entre le Président Mahamadou Issoufou et le Comité chargé d’élaborer le nouvel hymne, que le ministre a fait cette annonce de la suppression de l’actuel hymne national, « La Nigérienne ». C’est particulièrement le troisième et quatrième vers, « Soyons fiers et reconnaissants / De notre liberté nouvelle ! », qui fait jaser les Nigériens, qui estiment que le mot « reconnaissant » marque une soumission à la France. Et c’est justement un Français, Maurice Albert Thiriet, qui a écrit les paroles de « La Nigérienne », en 1961, tout juste un an après l’indépendance du pays.

C’est dans cette optique que le Comité en charge du nouvel hymne « va réfléchir sur l’hymne actuel en lui apportant des correctifs » et « si possible, trouver un nouvel hymne qui réponde au contexte actuel du Niger », ajoute le ministre, qui a lancé un appel à ses compatriotes pour qu’ils fassent parvenir leurs « contributions » pour l’édification de « l’œuvre principale (finale) en langues nationales ».

Le pays, qui fait face à une crise d’envergure, célèbrera le 18 décembre le 61e anniversaire de la proclamation de sa République, l’occasion de fêter son nouvel hymne, si celui-ci est prêt d’ici là.