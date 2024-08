Le musicien béninois Ignace Don Metok fête ses 30 ans de carrière !

Au Bénin, les génies de la trempe d’Ignace Don Metok se comptent du bout des doigts. Figure incontournable de la scène musicale, le grand Don Metok, de son vrai nom Sourou Ignace Mètokin, est au rang des artistes les plus populaires au Bénin. Ignace a le « don » de « METtre » tout le monde « Ok » (décomposition de « Don Metok » selon l’artiste) et ça fait trente ans que ça dure. Trente années de carrière élogieuse, garnie de hits et de distinctions à ne point en finir. Quand on a un parcours comme celui de Don Metok, on se doit de le célébrer. Et s’il y a une date à retenir, c’est bel et bien le concert du prochain 24 Août 2024.

Sa participation au concours « Vedette en herbe » initiée par l’Office des Radios et Télévisions du Bénin (ORTB) en 1993, il s’en souvient sûrement encore car c’est de là que tout est parti. De la fin de la deuxième édition de ce fameux concours à l’issue duquel il a reçu le premier prix jusqu’à ce jour, l’artiste a su profiter des rencontres et surtout des opportunités que celles-ci lui ont procurées. À l’école de la persévérence, les meilleurs camarades de Don Metok ont été « sagesse » et « intelligence ». Sa belle carrière, mûre de trente ans, en est la preuve tangible.

À son actif, cinq albums : « Justice corrompue » (1996), « Allez les écureuils » (2004), « La vie » (2007), « Hongan » (2013) et « Fênu » (2023) ; les uns plus grands que les autres avec des classiques à couper le souffle. Il a le génie de tailler ses oeuvres dans le style du temps de façon à les ajuster aux faits de société du moment. Son titre « Allez les écureuils » en est une parfaite illustration. Pensé et conçu pour soutenir l’équipe nationale de football du Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de 2004, ce titre devient assez rapidement un hit et participe à créer un engouement derrière le onze national, qui se qualifie pour la première fois à cette compétition cette année là. De 2004 à nos jours, aucune autre chanson dédiée à l’équipe nationale n’a réussi à le détrôner.

La star, pour la célébration des trente années de sa carrière prévoit de faire les choses en grand, comme il sait si bien le faire. Il convie donc sa grandissime communauté à un concert live ce 24 Août 2024 dans le bel espace de Canal Olympia à Cotonou. Avec le soutien de presque tous ses collègues artistes, Don Metok promet un show exceptionnel. « Prêts à revivre 30 ans de hits ? Je vous réserve une soirée exceptionnelle pour célébrer mes 30 ans de carrière », peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Fier de ses origines, d’où il a tiré son style musical « Tradi-Pop », Ignace Don Metok dont l’idole numéro 1 est le regretté Lucky Dube, reste reconnaissant envers la vie et surtout envers les personnes qui lui ont permis de concrétiser ses rêves. C’est ainsi qu’il ne manque aucune occasion de saluer la mémoire du grand Paul André QUENUM, son premier mentor. De M. Gogoyi, A. Prosper, CEO de « GURU RECORDS », il reste et restera admiratif à vie.

Trente ans, ce n’est pas trente jours… Ça se fête !