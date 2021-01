Le médecin de Diego Maradona a falsifié sa signature !

La justice argentine a confirmé que le médecin personnel de Diego Armando Maradona avait falsifié sa signature pour obtenir des copies de ses dossiers médicaux. Des experts en écriture ont dénoncé le médecin, Leopoldo Luque, après avoir été saisis après la mort de la légende du football argentin.

En Argentine, des procureurs ont confirmé que le médecin personnel de Diego Armando Maradona, avait falsifié sa signature pour obtenir des copies de ses dossiers médicaux. Des experts en écriture ont dénoncé le médecin, Leopoldo Luque, après avoir été appelés à examiner des documents saisis lors d’une descente à son domicile et son bureau après la mort de la légende du football argentin.

Ils ont prouvé qu’il avait falsifié la signature dans une demande de dossiers préopératoires d’une clinique, au mois de septembre dernier, a révélé le bureau du procureur de Buenos Aires, la capitale argentine. L’une est une lettre signée à la clinique de la star lui demandant « d’envoyer une copie de mon dossier médical à Leopoldo Luque ».

Un autre inclut la même demande, mais contient plusieurs signatures et une troisième comprend une signature numérisée considérée comme étant la signature originale du défunt Diego Armando Maradona, avec d’autres autour d’elle. Mais, le médecin Leopoldo Luque, 39 ans, a nié les accusations d’actes répréhensibles de la famille de Maradona, qui suggèrent que la star du football décédée n’avait pas été correctement soignée avant sa mort.

En novembre 2020, Leopoldo Luque avait dit : « Si je suis responsable de quoi que ce soit en ce qui concerne Diego, c’est l’aimer, prendre soin de lui, améliorer sa vie jusqu’au bout et la prolonger ». Il a décrit l’idole argentine comme un patient « impossible » qui détestait les médecins, mais avait une relation spéciale avec lui. Et il a ajouté : « Je ne me blâme pour rien. Ce qui se passe est très injuste. Quelqu’un essaie de trouver un bouc émissaire ici alors que je n’en vois aucun nulle part ».

La légende du football, Diego Armando Maradona, est décédé à son domicile, le 25 novembre 2020, à Tigre, à l’âge de 60 ans des suites d’une crise cardiaque, après une opération cérébrale.