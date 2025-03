Le Maroc secoué par le scandale du miel aphrodisiaque !

Le marché marocain est secoué par la prolifération inquiétante de produits appelés « miel aphrodisiaque » ou « miel de virilité ». Cette nouvelle forme de miel, vendue sous diverses marques, a suscité des préoccupations parmi les professionnels du secteur apicole. Le Syndicat des professionnels de l’apiculture au Maroc a lancé un appel d’urgence pour mettre en garde contre les dangers de ces produits, qui, selon eux, n’ont rien à voir avec le miel authentique.

Un produit dangereux et trompeur

Le « miel aphrodisiaque », ou « miel de virilité », fait actuellement l’objet de vives critiques de la part des autorités et des acteurs du secteur apicole. Ces mélanges, qui se retrouvent sur le marché local et en ligne, sont présentés comme des produits issus des ruches, mais sont en réalité fabriqués à partir d’ingrédients douteux et non conformes aux normes sanitaires.

Selon le syndicat, ces produits n’ont aucune relation avec le miel naturel, bien qu’ils soient parfois étiquetés comme étant produits au Maroc. Cependant, l’emballage ne comporte aucune mention légale claire ni d’informations essentielles, telles que la ville d’origine ou les coordonnées du fabricant. Mais seulement un numéro de brevet délivré par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale.

Une importante quantité de miel aphrodisiaque saisie

Cette ambiguïté sur l’origine et la composition de ces produits a conduit les professionnels à tirer la sonnette d’alarme. Ils ont souligné qu’ils peuvent représenter un risque pour la santé des consommateurs marocains. Face à la prolifération de ces produits, le syndicat a exigé un contrôle plus strict des marchés et des mesures fermes contre les fraudeurs.

Les autorités marocaines ont réagi en procédant à des perquisitions, notamment à Meknès, où une importante quantité de miel aphrodisiaque a été saisie. Cette action a été saluée par le syndicat, qui a exprimé sa reconnaissance envers les forces de l’ordre pour avoir empêché la vente de ces substances potentiellement dangereuses.

Une industrie apicole fragilisée par des crises environnementales

Cette affaire survient dans un contexte particulièrement difficile pour les producteurs de miel marocains. Depuis plusieurs années, le secteur apicole marocain traverse une crise importante due à des conditions climatiques de plus en plus sévères. La sécheresse persistante et les changements climatiques affectent gravement la production de miel dans le royaume, particulièrement dans des régions comme Benslimane, une zone clé pour l’apiculture.

Abdelkader Berni, président de la coopérative Tamesna, explique que les apiculteurs de cette région sont confrontés à des pertes importantes en raison de la sécheresse prolongée et de la baisse de la qualité des récoltes de miel. Selon lui, plus de onze familles dépendent de cette coopérative pour leur subsistance, ce qui rend la situation encore plus préoccupante. D’autres apiculteurs soulignent également l’impact du manque de pluie et des maladies des abeilles, qui exacerbent les difficultés rencontrées par l’industrie.

Effondrement des colonies d’abeilles

Face à cette crise environnementale, les apiculteurs marocains sollicitent une aide gouvernementale pour soutenir leur secteur en souffrance. Ils déplorent le manque de soutien financier et technique, malgré les promesses des autorités. Mohamed, un apiculteur de la région de Benslimane, rappelle que les apiculteurs n’ont pas reçu d’aide substantielle depuis un certain temps, ce qui met en péril la viabilité de leurs exploitations. Le Syndicat national des professionnels de l’apiculture a critiqué le manque de soutien officiel.

Un autre problème et non des moindres pour les apiculteurs marocains est la disparition des abeilles. Phénomène qui a des causes multiples, notamment les conditions climatiques défavorables, la pollution et la baisse de la qualité des ressources alimentaires pour les abeilles. Selon Nemmaoui, un spécialiste de l’apiculture, la faible quantité de précipitations et la pollution sont des facteurs contribuant à l’effondrement des colonies d’abeilles.