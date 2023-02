Le Maroc, la Turquie et l’Inde peuvent-ils sauver la Russie de l’embargo européen ?

Alors que l’embargo sur le pétrole russe s’étend, depuis ce dimanche 5 février, aux produits raffinés, Moscou tente de trouver une issue de secours. Ainsi, les exportations russes vers des pays comme la Turquie et le Maroc ont grimpé. Sans compter que l’Inde en reçoit en grande partie et pourrait même refiler ces produits pétroliers à l’Europe.

La deuxième phase du plan d’embargo de l’Union Européenne sur des produits pétroliers russes prend effet dès ce dimanche. Il s’agit là d’interdire l’importation de produits pétroliers russes raffinés, notamment le diesel, le kérosène, le fioul ou le mazout. A travers cette démarche, l’Europe compte affaiblir la Russie en la privant de certains de ses revenus.

Selon des experts, la stratégie européenne, doublée d’un plafonnement des prix d’achat par les pays tiers, pourrait fortement affaiblir Vladimir Poutine. Pour éviter de subir les contrecoups de cette décision, la Russie a accéléré ses exportations de diesel vers le Maroc et la Turquie.

Augmentation des exportations russes de gazole à faible teneur de souffre

Malgré l’embargo, les exportations russes de gazole à faible teneur en soufre devraient augmenter de 5% en février. C’est du moins ce qu’indique l’agence de presse britannique Reuters. Le média précise qu’elles pourraient atteindre 4,3 millions de tonnes. Il y aurait toutefois de fortes chances que les produits pétroliers russes continuent d’être présents dans les stations européennes.

Beaucoup de pays européens pourraient, en effet, être amenés à aller acheter du gazole indien à des traders. Après l’instauration par l’UE, le 5 décembre dernier, d’un embargo sur le pétrole brut russe transporté par voie maritime, Moscou avait réussi à trouver une voie de contournement. Il s’agit de nouveaux relais devenus des intermédiaires pour exporter les hydrocarbures vers l’Europe.

Parmi ces pays, l’Inde, qui a plus que doublé ses importations d’hydrocarbures de la Russie. Et qui en exporte vers des pays ayant infligé ces sanctions à Vladimir Poutine. D’ailleurs, les experts n’écartent pas le fait que la Russie soit devenue le plus grand fournisseur de produits pétroliers de l’Inde. Reste à savoir si ces pays pourront sauver la Russie de l’embargo de l’Union Européenne. D’autant que les pays européens semblent déterminés à faire regretter à Poutine d’avoir lancé l’assaut contre l’Ukraine.