Le Maroc et la France font bloc contre le terrorisme

Le royaume du Maroc et la France font bloc contre le terrorisme. Ce jeudi 16 novembre 2017, ces deux pays ont renouvelé leur détermination à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Comme prétexte, la menace posée par le retour de combattants terroristes étrangers de Syrie et d’Irak.

Selon Medias24, cette 13ème rencontre de haut niveau Maroc-France qui s’est tenue à Rabat, a été l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leur engagement de continuer à œuvrer conjointement au développement des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et son financement. Réaffirmant leur engagement constant à combattre la radicalisation et l’obscurantisme tout en luttant contre les amalgames de toutes sortes, les deux pays insisté que « la lutte contre le terrorisme constitue une priorité pour Rabat et Paris ».

Medias24 poursuit en indiquant que Rabat et Paris ont souligné leur détermination à renforcer les échanges et les coopérations opérationnelles concernant toutes les formes de criminalité, et convenu de finaliser l’arrangement technique portant programme stratégique pluriannuel de coopération en matière de sécurité intérieure pour la période 2018-2020, qui développera notamment l’aspect de la lutte contre la cybercriminalité.

La France et le Maroc ont exprimé leur préoccupation concernant les menaces sécuritaires dans la région du Sahel et réaffirmé leur soutien à la Force conjointe du G5 Sahel, tout en se félicitent de la tenue prochaine d’une réunion en format G4-G5 Sahel au Maroc.