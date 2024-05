Le Maroc et Adidas s’associent pour une collection de t-shirts célébrant la culture marocaine

Le Maroc et l’équipementier sportif Adidas ont conclu un accord pour créer une nouvelle collection de t-shirts mettant en avant la richesse de la culture marocaine. Cette initiative met en lumière le savoir-faire artisanal du Royaume et son patrimoine artistique.

Composée de t-shirts arborant les noms de villes marocaines emblématiques et des motifs inspirés de l’artisanat traditionnel, cette collection célèbre l’identité marocaine avec modernité et authenticité. Elle s’adresse à tous ceux qui voudraient porter fièrement les couleurs du Maroc et qui souhaitent mettre en valeur la beauté de leur pays.

Un hommage aux artisans marocains

La création de cette collection a été l’occasion pour Adidas de rendre hommage aux artisans marocains. Les motifs des t-shirts s’inspirent de différents éléments de l’artisanat marocain, tels que le zellige, les tapis et la broderie.

Ce partenariat entre le Maroc et Adidas est une initiative prometteuse. Elle pourrait contribuer à améliorer l’image du Royaume sur la scène internationale. Elle permettra également de promouvoir la culture marocaine et de susciter l’intérêt pour les produits de l’artisanat marocain.

Un symbole fort de l’identité marocaine

Cette nouvelle collection de t-shirts se veut un symbole fort de l’identité marocaine. Elle représente la fierté du Maroc envers sa culture et son patrimoine, et son ouverture au monde. Les autorités marocaines ont félicité l’équipementier sportif pour son engagement en faveur de la promotion de la culture marocaine. Les artisans marocains ont également exprimé leur satisfaction quant à cette initiative qui met en lumière leur savoir-faire.

La nouvelle collection de t-shirts Maroc-Adidas est bien partie pour connaitre un franc succès auprès du public.