Le Manacovid, remède miracle des Congolais contre le Coronavirus

Les chercheurs africains sont décidés à trouver un remède contre le Coronavirus, l’épidémie qui dicte sa loi au monde entier et dont le vaccin n’a pas encore été trouvé. Après le Covid Organics, le remède du Président malgache Andry Rajoelina, la RDC a désormais, à son tour, son remède : le Manacovid.

Pour éradiquer la pandémie du Coronavirus, les Africains ne croisent pas les bras dans l’attente d’un deus ex machina venu de l’Occident. Les recherches vont bon train aussi bien sur les continents américain et européen que sur les terres africaines. Il y a quelques jours, le Président malgache, Andry Rajoelina, avait présenté le remède trouvé par les chercheurs de son pays, le « Covid Organics ».

Même si la communauté internationale, notamment l’Organisation mondiale de la Santé n’accorde pas encore du crédit audit remède qu’elle déconseille, car n’ayant pas les accréditations nécessaires, le Président malgache témoigne de son efficacité. Depuis plus de 48 heures que le produit à base d’Artemisia a été distribué à la population, il n’y aurait plus eu de nouveaux cas de la maladie. Ce geste audacieux et le « succès » apparent qu’il l’a accompagné ont très vite fait des émules.

En effet, les Congolais ont suivi les pas du Madagascar en mettant au point le Manacovid, un remède à base de quercétine. Le produit a été fabriqué par le chercheur congolais en sciences pharmaceutiques, Etienne Floribert Batangu, et sa fille, Mamyssa Batangu Mpesa. Le Manacovid contiendrait une molécule qui lutte contre le virus du Covid-19 dans l’organisme. Il détruit également ou ralentit plusieurs infections telles que les troubles cardio-vasculaires, les difficultés respiratoires, l’asthme, l’hypertension et autres formes d’inflammations des voies respiratoires. Le produit est présenté comme un antioxydant qui booste le système immunitaire et lutterait ainsi efficacement contre le Coronavirus.

Même si l’équipe de riposte contre le Covid-19 en RDC et le ministère de la Recherche Scientifique ont approuvé l’efficacité du Manacovid, le gouvernement n’a pas encore donné le feu vert pour qu’il soit officialisé comme étant le remède à utiliser contre le mal dans le pays. Ils attendent que les essais cliniques prouvent véritablement l’efficacité du médicament.