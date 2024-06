Le leader panafricaniste Kemi Seba accueilli à Ouagadougou

Kemi Seba a foulé le sol burkinabè mercredi 12 juin 2024. Le leader panafricaniste a été accueilli à l’aéroport par des sympathisants. Occasion pour lui de s’adresser au peuple burkinabè.

L’activiste panafricaniste Kemi Seba s’est rendu au Burkina Faso, ce mercredi, pour une visite de quatre jours au cours de laquelle il doit notamment rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré et tenir un meeting panafricaniste à la Maison du Peuple. Déjà, à sa descente d’avion où il a été accueilli par des sympathisants totalement acquis à sa cause, le leader panafricaniste a fait, comme à son habitude, une déclaration forte.

« Nous sommes à une période historique pour toute la jeunesse africaine »

Kemi Seba a livré ses premières impressions à l’aéroport de Ouagadougou. « C’est un honneur d’être sur la terre de Sankara, sur la terre d’Ibrahim Traoré, sur la terre des hommes et des femmes intègres. Cela fait un certain nombre d’années que nous menons tous, collectivement, le combat pour la souveraineté », commence-t-il. Avant de poursuivre : « Nous sommes à une période historique pour toute la jeunesse africaine, continentale et diasporique qui se bat pour avancer le processus d’autodétermination ». Pour Kemi Seba, le XXIe siècle sera celui de la libération et de l’élévation des peuples africains et « la fin de ceux qui veulent asphyxier nos populations ».

« Le Burkina et l’Afrique seront le tombeau de l’impérialisme »

Kemi Seba a décliné en quelques mots le but de sa présence au Burkina Faso. « Je viens en tant que voix panafricaniste, voir mon peuple du Burkina et voir mon très cher frère, le Président, capitaine Ibrahim Traoré. Et je viens aussi en tant que Béninois, dire qu’il existe aujourd’hui des Béninois qui sont opposés à la Françafrique », a-t-il martelé. Et d’ajouter : « Je suis venu aussi dire que le Burkina et l’Afrique seront le tombeau de l’impérialisme ; ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais ils ne tueront pas nos enfants. Nous ne serons les marionnettes de personne, si ce n’est de nos ancêtres et nous sommes les marionnettes de Dieu Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers ».

C’est ce jeudi que l’activiste sera reçu par le Président du Faso. La journée du vendredi sera consacrée à la presse tandis que le meeting panafricaniste se tiendra samedi 15 juin.