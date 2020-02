Le Greffier de la CPI achève sa première visite en Ouganda et en République démocratique du Congo

Du 3 au 7 février 2020, le Greffier de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») Peter Lewis s’est rendu à Kampala, en Ouganda et à Bunia, en République démocratique du Congo (RDC). Au cours de ces visites, il a rencontré des responsables gouvernementaux et des représentants des Nations Unies et a interagi directement avec les membres du personnel de la CPI travaillant dans ces pays. Il s’agissait de la première visite du Greffier dans ces pays depuis son élection en mars 2018.

A Kampala, Ouganda, le Greffier a rencontré le Ministre ougandais de la justice et des affaires constitutionnelles, l’hon. Ephraim Kamuntu ainsi que le Coordonnateur résident des Nations Unies Rosa Malango. A Bunia, en RDC, le Greffier a rendu une visite de courtoisie à Cecilia Piazza, Chef de Bureau de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation dans la province de l’Ituri, RDC (MONUSCO). Le Greffier de la Cour a remercié ses interlocuteurs pour leur soutien au mandat indépendant de la CPI et aux opérations en cours dans ces deux pays.

« La Cour est reconnaissante de l’excellent soutien reçu au fil des ans dans ces deux pays de situation », a déclaré le Greffier de la CPI, Peter Lewis à la fin de sa visite. « Nous espérons poursuivre notre étroite collaboration pour remplir efficacement le mandat de la Cour. »

La coopération et le soutien sont essentiels pour que la Cour puisse s’acquitter de son mandat indépendant en vertu du Statut de Rome. La CPI compte sur la coopération des États et des organisations internationales pour ses activités et au bénéfice des communautés affectées en quête de justice et de responsabilité.

Lors de ses rencontres avec les membres du personnel de la CPI en Ouganda et en RDC, le Greffier a remercié ses équipes pour leurs efforts constants et précieux. Les discussions se sont focalisées sur des questions opérationnelles et l’amélioration continue des méthodes de travail de la Cour.

La CPI dispose de 7 bureaux extérieurs dans des situations où elle mène des enquêtes, notamment à Kinshasa et Bunia (RDC) et à Kampala (Ouganda). Les bureaux extérieurs de la Cour sont essentiels pour développer et maintenir des relations de coopération avec les principales parties prenantes dans les pays en situation et pour soutenir le mandat de la Cour et les activités qui en découlent sur le terrain.