Le FMI débloque plus de 66 milliards pour le Bénin

Avec une croissance de 7,5 % en 2024 et un déficit maîtrisé, le Bénin obtient un nouveau décaissement du FMI. Une reconnaissance des efforts de transformation économique et sociale du pays.

Cotonou vient de marquer un nouveau point dans sa coopération avec le Fonds monétaire international (FMI). Après dix jours de discussions et d’analyses menées en avril 2025, les autorités béninoises et les experts du FMI ont trouvé un terrain d’entente sur deux programmes en cours. Résultat : un accord de principe a été conclu pour un décaissement de plus de 66 milliards de francs CFA, attendu d’ici juin. Cette décision illustre non seulement la confiance du FMI dans la trajectoire économique du Bénin, mais aussi la solidité des réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon.

Une croissance plus forte que prévu : un signal encourageant

Le FMI ne cache pas son enthousiasme : la croissance économique du Bénin a atteint 7,5 % en 2024, bien au-delà des prévisions initiales fixées à 6,5 %. Ce bond en avant est largement porté par le dynamisme de l’agriculture, de l’agro-industrie, des chantiers d’infrastructures, mais aussi par le secteur tertiaire et les technologies de l’information. Cette vitalité économique est un signal fort adressé aux investisseurs et aux partenaires internationaux, soulignant le potentiel de transformation du pays.

Autre motif de satisfaction pour le FMI : la discipline budgétaire du Bénin. Le pays est parvenu à respecter, avec un an d’avance, la norme de déficit fixée à 3 % du PIB dans l’espace UEMOA. Cet objectif a été atteint grâce à une politique de consolidation budgétaire maîtrisée, appuyée par une hausse significative des recettes fiscales et une exécution rigoureuse du budget. Les autorités entendent poursuivre cette trajectoire en maintenant le déficit à 2,9 % en 2025.

Un partenariat axé sur la durabilité et l’action sociale

Le financement à venir de 115 millions de dollars, soit plus de 66 milliards de francs CFA, est réparti entre deux priorités. Environ 80 millions sont alloués au programme d’action climatique du Bénin, un axe central des réformes actuelles. L’autre volet soutiendra les dépenses sociales, en particulier dans l’éducation, la santé et la protection des populations vulnérables. La mise en place d’un registre social unifié et d’une cartographie des programmes sociaux marque une volonté de rationaliser les aides tout en maximisant leur impact.

Outre les performances macroéconomiques, le FMI souligne les efforts du Bénin pour améliorer le climat des affaires : guichet électronique unique, extension du registre foncier en ligne, promotion des investissements, et mesures pour favoriser l’accès au crédit. Par ailleurs, des réformes structurelles sont en cours pour renforcer la résilience climatique du pays. Le gouvernement a adopté une nouvelle législation sur la construction tenant compte des risques climatiques, et travaille à l’élaboration d’une taxonomie verte pour attirer les investissements durables.

Un dernier jalon avant la clôture des programmes

L’accord trouvé entre le Bénin et le FMI reste soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’institution, prévue pour juin 2025. Il s’agit de la sixième évaluation du programme MEDC/FEC et de la troisième pour la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Une dernière évaluation sera menée d’ici six mois. Mais d’ores et déjà, le Bénin peut se féliciter d’avoir transformé une coopération technique en levier stratégique de développement.