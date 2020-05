Le COVID-19 signe la fin de l’utopie africaine

En 1990, lorsque l’équipe de football du Cameroun a fait l’impensable et battu l’Argentine en Coupe du monde, la proportion de la population mondiale vivant en dessous du seuil de pauvreté était de 37,1%. 35 ans plus tard, en 2015, suite à l’adoption mondiale des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, ce chiffre s’élève désormais à 9,6%.

Dans les cours économiques débutants, pour échapper aux complexités de la prise de décision du monde réel, on dirait « Le monde se porte infiniment mieux ! » Mais au contraire, le monde ne se porte pas aussi bien qu’il le devrait. Le fait est qu’il y a toujours eu des signes avant-coureurs.

La proportion de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en Afrique subsaharienne en 2015 était un étonnant 41%, soit à peu près le même que le taux mondial d’extrême pauvreté en 1981.

Le 17 octobre 2018, le président de l’époque du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a présenté un rapport intitulé « Pauvreté et prospérité partagée 2018: assembler le puzzle de la pauvreté ». Avec des données rigoureuses mais de manière simple et directe, le rapport a clairement indiqué que les conditions mondiales n’étaient pas en place pour ramener le taux d’extrême pauvreté en dessous de 3% d’ici 2030.

Le cas le plus alarmant était celui où, même dans les scénarios les plus optimistes, le taux de pauvreté continuerait d’être à deux chiffres.

Le rapport était une cruche d’eau froide sur mon état d’esprit. Mais ce n’était pas la première fois que Jim Yong Kim me secouait. Quelques années plus tôt en 2015, à Lima, au Pérou, lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, lors d’un panel modéré par Femi Oke, journaliste britannique d’origine yoruba, les projections de Jim Yong Kim ont retenu mon attention. Étaient présents le président péruvien Ollanta Moises Humala Tasso; Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU; Christine Lagarde, Directrice générale du FMI; et Justine Greening, secrétaire d’État britannique au Développement international. Pendant 90 minutes, ils ont parlé avec éloquence du type de partenariats qui seraient nécessaires pour faire de l’Agenda 2030 une réalité; la coopération internationale qui serait déployée; les mécanismes et formules de financement nécessaires; et la créativité et l’action citoyenne requises.

Réunis dans ce lieu, les gardiens de l’architecture mondiale responsables de l’éradication de la pauvreté ont parlé de façon convaincante et articulée du monde de demain. Collectivement, ils ont conclu que d’ici 2030, nous finirions, pour citer Oscar Wilde, dans un pays appelé Utopia. La route de Lima était une fête.

Mais à peine trois ans plus tard, à l’aube de 2018, la même architecture mondiale nous a présenté une nouvelle histoire: la fin de l’utopie.

Une nouvelle génération d’inégalités fait son apparition

En décembre 2019, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé son rapport sur le développement humain intitulé « Au-delà des revenus, au-delà des moyennes, au-delà du présent: les inégalités de développement humain au 21e siècle ». Comme pour la Banque mondiale, la conclusion était simple et claire: alors que l’humanité progresse, quelque chose ne fonctionne tout simplement pas dans notre société mondialisée. Une nouvelle génération d’inégalités, au-delà des capacités de base, fait son apparition et menace de rendre obsolètes les personnes vivant dans les pays en développement.

En combinant le rapport alarmant de la Banque mondiale 2018 avec le rapport du PNUD 2019 non moins alarmant, l’image n’est pas optimiste: non seulement l’aspiration à éliminer la pauvreté d’ici 2030 ne sera pas satisfaite, mais un nouvel écart d’inégalité se creusera.

Ces défis avaient précédemment été au centre du Groupe de stratégie régionale du Forum économique mondial (WEF RSG), dont j’avais eu le privilège d’être membre. L’une des idées derrière le WEF RSG était très simple et irréfutable: l’Afrique doit sauter le pas dans la quatrième révolution industrielle ou risquer d’être laissée derrière elle inexorablement.

En 2019 ainsi que les années précédentes, plusieurs pays, dont la Guinée équatoriale, mon pays, ont pris d’importantes décisions politiques pour définir et prioriser les aspirations nationales en matière de développement, conformément à l’Agenda 2030 des Nations Unies et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine. la quatrième révolution industrielle, nous avons accru nos investissements dans les TIC et la technologie ainsi que dans le développement des capacités de nos jeunes. Et puis, le COVID19 est arrivé!

En quelques mois seulement, le monde a changé. Lorsque nous reviendrons à la «normale», ce sera une «nouvelle normalité» et un nouveau monde courageux.

COVID19 est une crise existentielle. Il met à rude épreuve la résilience sociale, économique et politique de l’Afrique. Dans un monde post-COVID19, les dirigeants du continent devront donc repenser de nombreuses hypothèses antérieures et trouver de nouveaux équilibres pour les comportements individuels et collectifs.

Ce dont je suis absolument certain, c’est que des opportunités se présenteront. Des esprits innovants auparavant emprisonnés par l’inertie institutionnelle et des groupes d’intérêt relèveront les défis auxquels nous sommes confrontés collectivement.

À quoi ressemblera le nouveau monde post-COVID19 en Afrique ? La Banque africaine de développement estime que l’Afrique perdra entre 35 et 100 milliards de dollars en raison de la chute des prix des matières premières provoquée par la pandémie. Le Forum économique mondial estime que les pertes mondiales pour le continent seront de l’ordre de 275 milliards de dollars.

Il existe un risque réel que le fossé des inégalités en Afrique s’aggrave au cours des prochaines années

Depuis que le virus a traversé les frontières du continent, des consultations bilatérales et multilatérales régulières entre les ministres des finances africains ont tourné autour de la nécessité de repenser nos réponses multiformes au COVID19 et à d’autres menaces futures qui ont un potentiel de perturbation égal ou supérieur.

Aujourd’hui, les États africains développent des approches stratégiques et approfondies du développement humain, de l’intégration régionale, de la numérisation, de l’industrialisation, de la diversification économique, des politiques fiscales et monétaires et de la solidarité internationale. En bref, ils repensent les causes du sous-développement du continent et proposent des solutions réalisables. Les résultats seront sans aucun doute bons pour l’Afrique et pour toute l’humanité.

Pour mieux comprendre les scénarios qui nous attendent, il y a trois étincelles qui pourraient allumer une flamme dans le nouveau monde courageux qui nous attend :

En 2001, les dirigeants africains se sont engagés à investir environ 15% de leur budget dans la santé. En 2020, seuls cinq pays ont rempli cette promesse. Personne ne doute aujourd’hui que le secteur de la santé en Afrique sera renforcé par le COVID19 . Il y a des décisions qui ne peuvent plus être reportées. À la mi-mars, une militante togolaise, Farida Nabourema, s’est moquée des élites africaines qui se rendaient en Europe pour soigner leurs maux, en disant: je voudrais demander à nos présidents africains qui se rendent en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et autres pays européens pour des soins médicaux, quand partez-vous ? Le 2 avril, Bloomberg a publié un article intitulé: Piégé par le coronavirus, l’élite nigériane face à un hôpital sordide, signé par le journaliste Dulue Mbachu. Les choses vont changer.

La grande majorité des pays africains, après le COVID19, devront mettre en place des systèmes de protection sociale pour atténuer les souffrances des plus défavorisés du continent. Le Kenya et la Guinée équatoriale offrent d'excellents exemples de pays qui ont réglementé et mis en place des systèmes de protection sociale qui survivront et survivront à notre bataille contre cet ennemi commun.

La faible capacité pharmaceutique du continent a été une source d'émerveillement pour les habitants comme pour les étrangers. Le Bangladesh, pays plus pauvre que de nombreux pays africains, produit 97% de la demande nationale de médicaments, contrairement à l'Afrique qui dépend à près de 100% des importations.

Cette dernière note a déclenché un autre débat: l’industrialisation nécessaire de l’Afrique, pour transformer et valoriser les vastes et précieuses matières premières du continent.

De nombreux pays africains se sont déjà vu refuser l’accès aux produits essentiels COVID19. Une demande mondiale excessive a relégué l’Afrique au

Mais il y a beaucoup de raisons d’être optimiste. Les dirigeants africains ont récemment salué l’Artemisia annua tonic qu’Andry Rajoelina, président de Madagascar, a présenté au monde comme la solution africaine au COVID19.

Notre enthousiasme en tant qu’Africains est enraciné dans une estime de soi blessée. Depuis trop longtemps, nous sommes victimes de la marginalisation. Le pouvoir de retrouver notre dignité a trop souvent été supprimé. Aujourd’hui, niché dans l’âme de tous les Africains, il y a une foi inébranlable que la ressource la plus importante dont l’Afrique a besoin pour s’élever n’est autre que les Africains eux-mêmes.

Personne ne nous aidera si nous ne nous aidons pas. L’Afrique ne demande plus à apprendre à pêcher. L’Afrique avance déjà vers l’utopie énoncée dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Malgré de terribles prédictions et récits, l’humanité a toujours un moyen de se retrouver dans ce pays appelé utopie. L’Afrique est l’humanité.

* Cesar A. Mba ABOGO est ministre des Finances, de l’Économie et de la Planification de la Guinée équatoriale et membre du Groupe d’action régional pour l’Afrique du Forum économique mondial.