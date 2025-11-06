Le Cotonou Comedy Festival : rigoler avec les plus Grands !

Le premier Cotonou Comedy Festival va défrayer la chronique africaine du 1er au 6 décembre 2025 ! Un grand festival international, pour célébrer le pouvoir de l’humour, rapprocher les gens et tisser des liens. Ce festival d’humour continental à rayonnement international est né d’une rencontre entre le groupe Jokenation présidé par Grégoire Furrer (Montreux Comedy, Festival International du Rire de Liège, Lillarious Festival, Exclam Montréal notamment) et le Gouvernement de la République du Bénin.

De cette rencontre voulue par le Président Patrice Talon est né un concept puissant : mettre en avant le Bénin à travers cet art majeur qu’est l’humour et qui n’avait pas encore son grand Festival de référence en terre africaine. Ce qui a été possible avec le Festival de Montreux, au sein d’un petit pays, la Suisse francophone, doit aussi être possible à Cotonou, au coeur d’un autre pays de taille modeste, le Bénin. La même capacité à se projeter, le même capacité à attirer les talents, la même capacité à devenir le repère d’une profession en mal de reconnaissance professionnelle, celle des humoristes.

Une transmission d’expérience unique au bénéfice du Bénin

L’idée force du gouvernement béninois a été de demander au Groupe JokeNation, qui édite les Festivals internationaux de Montreux, mais aussi Liège, Lille, Montréal, Alger, Tunis… de transférer à une équipe de professionnels béninois son savoir faire et son expérience. Ce sera fait dès la première année, avec une redondance des postes afin d’opérer à tout moment une possible substitution.

Les galas conçus pour ce public, nécessairement choisi, vont aligner un nombre spectaculaire d’humoristes venus de tous les horizons afin de donner au Festival sa patte définitive : être d’emblée un tremplin pour le décollage de la carrière des humoristes qui en seront, et la projection de leur talent dans le monde entier. Plutôt que de commenter le détail de la programmation…. qui se trouve sur le site… Il est essentiel de souligner que le premier Cotonou Comedy Festival s’engage dans une perspective assumée de promouvoir à la fois la création béninoise et la « destination Bénin », afin que les efforts d’investissement colossaux qui ont été déployés dans le pays pour accueillir les voyageurs et les touristes, soient rapidement suivi de son décollage vertical dans le palmarès des tour-operators. Tant les effets viraux de l’humour Africain sont déjà spectaculaires !