L’artiste-musicien d’origine congolaise, Abel Dibassa, sort son premier album, « Succession ». Un album de 11 titres d’une virilité exquise…

Samedi 12 novembre, 16h, Gare d’Argenteuil dans le Val-d’Oise. Pas un seul rayon de soleil, plutôt une pluie abondante : Paris et sa banlieue redeviennent elles-mêmes. Mais ce temps ne déplaît pas à Abel Dibassa, lequel débarque au lieu du rendez-vous en sifflotant Mâ Loukoula, un air de son premier album intitulé Succession, arrangé par l’inoxydable Sammy Massamba dans ses studios de Chilly Mazarin.

De son album, on dit qu’il s’agit d’un livre dont les chapitres s’ouvrent avec des points d’exclamation et finissent avec les points de suspension, indicateurs d’une lecture infinie. La topique de son couplet se décline au présent de la passion, parfois au futur immédiat, et toujours au futur utopique. « Succession » nous fait entendre des petits concertos pour synthé et guitare soliste, puisant avec succès dans les sources classiques du folk et de la rumba. C’est avec douceur, sensibilité, tendresse et authenticité saisissante que l’artiste Dibassa nous transporte dans son univers rempli d’amour et de paix », écrit le musicologue congolais Clément Ossinondé.

Abel Dibassa est à l’image de son mentor Sammy Massamba : perfectionniste et exigeant. Chez l’un et l’autre, chaque son, chaque accord a un sens. Du coup, il leur a fallu trois ans de travail pour réaliser cet album. Normal, la musique n’est pas pour Abel Dibassa une simple passion, mais une vocation. Parce que » l’on n’échappe pas à son destin », la musique est pour le nantais d’adoption un éveil, une sortie de la caverne… La musique est qui le transcende. Bref, une façon de donner un sens à sa vie. En réalité, « Succession » reflète la personnalité de son auteur.

« La musique est pour moi une vocation »

S‘il chante en lingala et kikongo dans son album, plusieurs chansons, telle Mâ Loukoula, sont en lari, sa langue maternelle. « Je n’ai pas choisi le lari, c’est une donnée de mon existence », lâche-t-il sans se départir de son sourire. Et de poursuivre : « Vous le savez bien que sans singularité, il n’y a pas d’universalité. Je ne voudrai surtout pas me retrouver dans la situation de cet étudiant moqué par Rabelais, qui, prétendant parler toutes les langues, n’en connaissait en fait aucune, faute d’avoir commencé par parler la sienne. »

Né à Brazzaville au Congo, Abel Dibassa flirte avec le chant dès l’âge de 10 ans dans la chorale scolaire. Le chemin est tout tracé, d’autant que sa voix, d’une puissance phénoménale, impressionne. En 1988, il rencontre celui qui deviendra son mentor, Sammy Massamba. Mais ce dernier lui conseille de travailler d’abord, d’arrache-pied, avant d’aller à la rencontre des sons et de lui-même. Il lui faut acquérir de la maturité. En 1990, il rejoint l’orchestre Zakala dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, puis Swede Lokole en Afrique de l’Ouest. Pas pour longtemps car il posera ses valises en France où il entame une carrière solo. En parallèle à sa carrière musicale, Abel Dibassa fait du cinéma : il est, en effet, le héros d’un court métrage réalisé par Marco Pereira. L’artiste-musicien y joue le rôle d’un père de famille insaisissable.

Aujourd’hui, Abel Dibassa croit d’autant plus en sa « Succession » qu’il ne ressent plus l’acmé des trois ans de travail intense ; trois ans durant lesquels il s’est catapulté à la crête de l’effort et de la concentration, sollicitant incessamment ses muscles artistiques, ne comptant que sur l’hypothalamus pour inhiber la douleur que générait la conception de « Succession ». Nul doute qu’il faudra désormais composer avec Abel Dibassa.