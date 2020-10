Le Complexe diplomatique d’Arabie Saoudite inauguré à Yaoundé

En marge de sa visite au Cameroun, Son altesse, Faiçal Bin Farhan Abdullah Al Saud, ministre saoudien des Affaires étrangères, en présence de Lejeune Mbella Mbella, ministre camerounais des Affaires étrangères, a procédé le 29 octobre, à l’inauguration du Complexe diplomatique de son pays à Yaoundé.

Son altesse, Faiçal Bin Farhan Abdullah Al Saud, ministre saoudien des Affaires étrangères, en présence de Lejeune Mbella Mbella, son homologue camerounais, a procédé, ce jeudi 29 octobre 2020, à l’inauguration du Complexe diplomatique de son pays à Yaoundé, en marge de sa visite au Cameroun.

Sur une superficie de 7 906 m² et situé au nouveau quartier administratif à Mballa II, le Complexe diplomatique d’Arabie Saoudite qui vient d’être inauguré, va abriter la Chancellerie, la Résidence de l’ambassadeur et le logement du personnel de l’ambassade.

Il est important de signaler que les deux pays, qui ont en effet établi leurs relations diplomatiques en 1966, ont des échanges dans les domaines socio-économiques et culturels. Et la coopération bilatérale entre le Cameroun et l’Arabie Saoudite, comme l’a reconnu le prince Faiçal Bin Farhan Abdullah Al Saud, est dense et diversifiée.

Selon Lejeune Mbella Mbella, « le Cameroun bénéficie de plusieurs financements du Fonds saoudien pour le développement (FSD) pour la réalisation d’infrastructures notamment dans les secteurs culturel, infrastructurel, hydraulique, éducationnel, sanitaire, agricole, énergétique, etc ».