Le Cesária Évora Orchestra reprend la route en 2026 pour célébrer la Diva aux pieds nus

Quatre voix de la nouvelle génération cap-verdienne perpétuent l’héritage de celle qui a conquis le monde avec ses mornas.

Près de quinze ans après la disparition de Cesária Évora, survenue le 17 décembre 2011 à Mindelo, l’orchestre qui porte son nom poursuit sa mission : faire vivre le répertoire de celle qui a porté la morna cap-verdienne aux quatre coins du monde. Après le succès de sa tournée française en 2025, qui l’a mené notamment à La Marbrerie, au festival Musiques Métisses et à Africolor, le Cesária Évora Orchestra annonce une nouvelle série de dates en France et en Europe pour 2026.

La formation actuelle réunit la crème de la scène musicale cap-verdienne contemporaine. Quatre voix exceptionnelles se partagent l’affiche : Ceuzany, ancienne chanteuse du groupe Cordas do Sol, dont la voix chaude et le tempérament électrisent le public ; Elida Almeida, lauréate du Prix Découvertes RFI 2015, qui fête cette année ses dix ans de carrière internationale ; Lucibela, souvent présentée comme une digne héritière de Cesária Évora, qui s’attache à préserver les traditions musicales de l’archipel ; et Teofilo Chantre, compositeur et auteur de plusieurs titres emblématiques du répertoire de la Diva, dont certains figuraient sur les albums Miss Perfumado et São Vicente di Longe.

De Lens aux Nuits de Fourvière, une tournée qui s’annonce mémorable

Le Cesária Évora Orchestra est né en 2014, lors du Kriol Jazz Festival à Praia, de la volonté des musiciens qui accompagnaient habituellement la chanteuse de continuer à célébrer son œuvre. Cette initiative faisait suite aux grands concerts-hommages de 2012, qui avaient réuni à Toulouse, Lisbonne, Amsterdam et Paris des artistes comme Bonga, Angélique Kidjo, Ismaël Lô, Mayra Andrade ou Bernard Lavilliers.

La tournée 2026 débutera le 18 mars au Colisée de Lens, avant de passer par le Rocher de Palmer à Cenon, le festival Détours de Babel à Saint-Martin d’Hères et l’Arsenal de Metz. Le 12 juin, l’orchestre se produira aux Nuits de Fourvière à Lyon avec Mayra Andrade en invitée, puis au Verbier Festival en Suisse le 17 juillet. D’autres dates seront annoncées prochainement.

Cesária Évora, décédée à 70 ans après une carrière internationale tardive mais fulgurante, avait vendu plus de six millions d’albums, remporté un Grammy Award en 2004 et deux Victoires de la Musique. Elle avait été faite Chevalier de la Légion d’Honneur en 2007. Son héritage musical continue de rayonner à travers ces artistes qui perpétuent, avec ferveur et talent, la tradition des mornas et coladeiras cap-verdiennes.

Voici les premières dates de la tournée à venir en France et en Europe pour 2026 (d’autres seront annoncées prochainement ) :