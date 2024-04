Le Burkina Faso suspend TV5 Monde et des sites d’information

C’est une nouvelle escalade dans la lutte contre la désinformation au Burkina Faso où la chaine de télévision française, TV5 Monde a été suspendue par les nouvelles autorités.

Le Burkina Faso a franchi un nouveau cap dans sa lutte contre la désinformation en suspendant la diffusion de la chaîne de télévision française TV5 Monde et en bloquant l’accès à plusieurs sites d’information internationaux. Cette décision, prise par le Conseil supérieur de la communication (CSC), intervient après la diffusion d’un rapport de Human Rights Watch (HRW) accusant l’armée burkinabè d’exactions contre des civils.

Une réaction aux accusations de HRW

Le CSC justifie sa décision par la diffusion d’un contenu « péremptoire et tendancieux contre l’armée burkinabè, sans précaution aucune », ce qui « constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l’armée burkinabè ». Le rapport de HRW, publié le 22 avril, accuse l’armée burkinabè d’avoir exécuté 223 civils, dont 56 enfants, dans deux villages du nord du pays le 25 février. Le gouvernement burkinabè a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant d’infondées.

Cette nouvelle suspension intervient dans un contexte de crise sécuritaire et de tensions accrues au Burkina Faso. Le pays est confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et de déplacés. Les autorités burkinabè sont également sous pression après deux coups d’État en 2022. La décision du CSC a été critiquée par les défenseurs de la liberté d’expression, qui y voient une atteinte à la liberté de la presse et un recul démocratique. Ils craignent que cette mesure ne soit utilisée pour museler les critiques envers l’armée burkinabè.

Cascade de suspensions de médias

Cette nouvelle suspension pourrait aggraver les tensions entre le gouvernement burkinabè et les médias internationaux. Il est important que les autorités burkinabè et les médias entament un dialogue constructif afin de trouver des solutions permettant à la fois de lutter contre la désinformation et de préserver la liberté d’expression.

Le Burkina Faso connait, ces derniers mois, des tensions croissantes entre les autorités et les médias internationaux. Ces tensions se sont traduites par une série de suspensions de médias, dont TV5 Monde, RFI, France 24 et la BBC.