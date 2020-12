Le Bongo star Ommy Dimpoz signé par Sony Music

Ayant rejoint la famille Sony Music Entertainment Africa, le musicien et comédien tanzanien Ommy Dimpoz vient de sortir son nouveau single qui va sans aucun doute ravir ses fans.



Le musicien et comédien tanzanien Ommy Dimpoz a rejoint la famille Sony Music Entertainment Africa. Une signature qui arrive au moment opportun, puisqu’il vient de sortir son nouveau single et son nouveau clip intitulé « Dede » avec les natifs DJ Tira, Dladla Mshunqisi et Prince Bulo.

À propos de sa signature, le directeur général de Sony Music Entertainment Africa, Sean Watson, a déclaré : « C’est un moment de fierté qu’un artiste du calibre d’Ommy prenne la décision de s’associer avec nous chez Sony. Nous sommes ravis de nous unir à lui pour rendre sa musique fantastique aux oreilles du plus grand nombre de fans possible ».

Pour sa part, Ommy Dimpoz a indiqué : « Je suis ravie et honorée de rejoindre Sony Music Africa, une maison d’artistes talentueux dans le monde. Ce partenariat est une étape très importante dans ma carrière musicale au bon moment de ma vie, pour voir ma croissance et ma diversité dans la carrière musicale. J’attends avec impatience un excellent partenariat et une entreprise très réussie avec Sony Music Africa. »

Le 14 décembre 2020, Ommy Dimpoz a sorti son nouveau single et son nouveau clip intitulé « Dede » joué avec DJ Tira, Dladla Mshunqisi et Prince Bulo. La vidéo de « Dede » montre la star du bongo, au style et à la mode uniques, se déplacer à travers une sélection de scènes de performance, flanqué de danseurs qui exécutaient de belles chorégraphies. Les internautes ne peuvent être qu’aux anges en regardant ces images sublimes.

Ommy Dimpoz est un artiste de talent, qui a commencé sa carrière musicale en tant que chanteur de groupe pour son collègue tanzanien T.I.D, puis s’est diversifié en tant que musicien solo avec son premier single studio intitulé « Nai Nai », avec Alikiba. Le single a dominé les charts et lui a donné une solide entrée dans la scène du divertissement.

Il a suivi cette sortie avec « Mama », avec Christian Bella, et cela lui a valu plusieurs prix et reconnaissance en tant que musicien crédible en Tanzanie et au-delà. Ommy a reçu la reconnaissance de l’Afrique de l’Est avec son troisième single à succès « Me and You », en collaboration avec la chanteuse tanzanienne Vanessa Mdee.

En plus d’être musicien, Ommy Dimpoz est un comédien et une figure de la mode qui soutient les marques de vêtements GSM en Tanzanie et Europa Art, en Afrique du Sud, aux côtés de Pearl Thusi.