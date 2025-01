Une opération d’envergure menée par le 18e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) de l’armée burkinabè s’est soldée par un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme dans la région des Banwa. Des terroristes ont été éliminés et du matériel militaire, des engins et d’importantes quantités de vivres, saisis.

Entre le 13 et le 16 janvier 2025, les forces armées burkinabè, sous la direction du capitaine Papa Parfait Kambou, nouveau commandant du 18e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), ont neutralisé plusieurs terroristes et démantelé des bases ennemies dans le village de Darsalamy, situé à 25 km de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa.

Un bilan significatif

Lors de cette opération, les combattants du BIR 18 ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés qui opéraient dans la zone. Plusieurs bases terroristes ont été détruites, permettant la récupération d’un important arsenal et de divers équipements. Parmi le matériel saisi figurent :

un tricycle et huit motos,

des fusils et des roues de moto,

80 tonnes de vivres destinées aux terroristes,

un sac de chaussures neuves et divers autres équipements.

En outre, trois tricycles et plusieurs charrettes utilisés par les terroristes ont été détruits sur place. Certains assaillants, surpris en pleine préparation de repas, ont tenté de fuir, mais ont été neutralisés par les forces de sécurité.

Retour de la sécurité et félicitations aux troupes

Le capitaine Papa Parfait Kambou, qui a pris le commandement du BIR 18 le 8 janvier dernier, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette première mission sous sa direction. Il a félicité ses hommes pour leur bravoure, leur détermination et leur esprit de sacrifice, des qualités qui ont permis de libérer le village de Darsalamy et ses environs. Les habitants, jusque-là terrorisés et empêchés de cultiver leurs terres, peuvent désormais envisager un retour progressif à une vie normale. Cette opération marque une avancée importante dans les efforts de stabilisation et de sécurisation de la province des Banwa.

Cette intervention réussie s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation menées par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso. Elle témoigne de la capacité des FDS à riposter efficacement contre les groupes armés et à restaurer la souveraineté de l’État sur des zones sous contrôle terroriste. Le peuple burkinabè, confronté à des années de violence, trouve dans ces victoires des raisons d’espérer en un avenir plus sécurisé et prospère. Même si la lutte est encore loin d’être gagnée.