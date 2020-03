Le Bénin nouveau pays africain touché par le coronavirus

Le ministère béninois de la Santé vient de confirmer le premier cas de l’épidémie pulmonaire du Covid-19 sur le territoire. Selon Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé, le sujet est un homme de 49 ans originaire du Burkina Faso. Il est au Bénin depuis le 12 mars soit 4 jours.

Le Covid-19 ou Coronavirus est une maladie qui a été signalée pour la première fois le 31 décembre 2019 à Wuhan, une ville chinoise. Il se manifeste essentiellement par de la fièvre et une toux sèche et peut conduire dans certains cas à une infection pulmonaire sévère avec un taux important de personne devant être mis en réanimation avec parfois à la clé le décès du patient. Mais dans le même temps, de nombreux patient n’ont presque aucun symptôme, parfois juste un rhume, mais ils n’en sont pas moins contagieux, c’est ce qui rend le virus particulièrement dangereux, car difficile à repérer. Jusqu’à hier, dimanche, l’épidémie touchait 24 pays en Afrique et 137 dans le monde. Le Bénin devient ainsi le 25e pays du continent touché par le Covid-19. Le mal se transmet par des contacts prolongés et étroits (moins d’un mètre de distance avec le malade) à travers les postillons (gouttelettes de salive) projetés en toussant ou en éternuant quand les mesures de protections ne sont pas respectées.

Déclaration du Ministre de la santé Monsieur #BenjaminHOUNKPATIN au sujet du 1er cas d'infection au #CoronaVirus ( #COVID19) au Bénin ce Lundi 16 mars 2020 . Merci de respecter les mesures d'hygiène en vigueur et faire preuve de responsabilité. pic.twitter.com/G1ssKb54Iw — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) March 16, 2020

Les précautions pour se prémunir

Pour réduire la propagation de la maladie, l’OMS a établi une liste de mesures de protections à respecter.

Il faut se laver régulièrement les mains soit avec une solution hydro alcoolique soit à l’eau et au savon.

Eviter les contacts trop étroits ; respecter une distance d’au moins un mètre avec toute personne et notamment celles qui ont la fièvre, toussent ou éternuent.

Eviter de toucher votre nez, votre bouche ou vos yeux car ces surfaces sont des terrains fertiles pour le virus.

Se couvrir la bouche et le nez à l’aide d’un mouchoir ou en vous servant du pli de votre coude. En cas d’éternuement ou de toux, jetez immédiatement le mouchoir utilisé dans un bocal fermé et lavez ensuite vos mains en respectant la première règle ci-dessus.

Le Bénin, qui vient de détecter son premier cas de la maladie pulmonaire, a déjà établi un premier site d’isolement. Il convient maintenant de mettre en confinement l’ensemble des personnes ayant été en contact avec le sujet depuis son arrivée sur le territoire car une des particularités du Covid-19 est son fort taux de transmission.

Pour voir l’évolution du virus dans le monde, cliquer ici pour découvrir la carte interactive.