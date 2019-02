La chanteuse Imany revient sur le devant de la scène avec son nouveau clip « Lately », extrait de son deuxième album « The wrong Kind of war », déjà disque d’or.

Imany ne cessera décidément jamais de surprendre. La chanteuse originaire des Comores, basée en France, après avoir longtemps vécu aux Etats-Unis, où elle a effectué une carrière de mannequinat, présente son nouveau clip Lately, extrait de son deuxième album studio The Wrong Kind of War, déjà disque d’or. Le clip, réalisé par Malick Ndiaye, a été tourné à Dakar au Sénégal dans les vestiges d’un ancien Palais de Justice. C’est dans ce cadre surréaliste qu’Imany a invité la star de la danse Lil’ Buck à exprimer tout son potentiel pour illustrer l’histoire qu’elle raconte dans ce titre.

Le clip aux images très épurées, nous plonge dans l’univers très intime d’Imany, qui se livre en toute simplicité, suscitant beaucoup d’émotion, avec sa voix grave, si particulière, qui continue de faire sa renommée.