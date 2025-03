La Zimbabwéenne Kirsty Coventry élue présidente du CIO : une première historique

La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue présidente du Comité international olympique (CIO) lors de la 144ᵉ session de l’organisation, qui s’est tenue à Costa Navarino, en Grèce. Son élection marque une double première historique : elle devient la première femme et la première Africaine à diriger l’instance suprême du mouvement olympique.

Le nom de la nouvelle dirigeante du CIO est connu. À 41 ans, l’ancienne nageuse zimbabwéenne, septuple médaillée olympique et double championne, succède à l’Allemand Thomas Bach, dont le mandat arrive à son terme après douze années à la tête du CIO. Kirsty Coventry, qui occupe également le poste de ministre des Sports de son pays, entamera officiellement son mandat de huit ans le 24 juin 2025.

L’élection s’est déroulée à bulletin secret et n’a nécessité qu’un seul tour de scrutin pour désigner la nouvelle présidente. Kirsty Coventry a devancé six autres candidats de renom : le Français David Lappartient, le Britannique Sebastian Coe, l’Espagnol Juan Antonio Samaranch Jr., le Suédois Johan Eliasch, le Prince jordanien Feisal Al Hussein et le Japonais Morinori Watanabe.

Une longue implication au sein du CIO

Membre du CIO depuis 2013, Kirsty Coventry a d’abord représenté les athlètes au sein de l’organisation jusqu’en 2021 avant de devenir membre individuelle. Son élection s’inscrit dans une volonté de renouveau et de diversification du mouvement olympique. Sa présidence devrait mettre un accent particulier sur la voix des athlètes, la modernisation des Jeux et le développement du sport en Afrique et dans les régions moins représentées.

Son parcours, mêlant excellence sportive, engagement politique et implication dans les instances dirigeantes du sport mondial, a convaincu les votants de lui confier cette responsabilité. Son élection est perçue comme un pas significatif vers une plus grande parité et une meilleure représentativité au sein du CIO. Le mandat de Kirsty Coventry s’annonce décisif pour l’avenir du mouvement olympique, dans un contexte où les Jeux cherchent à s’adapter aux défis contemporains, tant sur le plan de l’éthique sportive que du développement durable et de l’inclusion.

« La jeune fille qui a commencé la natation au Zimbabwe il y a tant d’années n’aurait jamais pu rêver de ce moment. Je suis particulièrement fière d’être la première femme présidente du CIO, ainsi que la première originaire d’Afrique. J’espère que cette élection sera une source d’inspiration pour de nombreuses personnes. Aujourd’hui, un plafond de verre a été brisé et je suis pleinement consciente de mes responsabilités en tant que modèle », a déclaré la nouvelle présidente à l’annonce de sa victoire.