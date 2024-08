La Tunisienne Raoua Tlili parée d’or aux Jeux Paralympiques de Paris

Raoua Tlili, la reine incontestée du lancer de poids en para-athlétisme, a une fois de plus brillé sur la scène internationale. Lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024, la Tunisienne a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien garni en remportant, ce vendredi 30 août, la médaille d’or dans sa catégorie.

Détenant le record du monde de sa catégorie depuis les Jeux de Tokyo en 2021, Raoua Tlili était la grande favorite de cette épreuve. Sa performance exceptionnelle n’a fait que confirmer son statut de meilleure athlète mondiale dans cette discipline.

Un deuxième essai pour l’histoire

C’est lors de son deuxième essai que la Tunisienne a assené le coup de grâce à ses adversaires. Avec un lancer à 10,4 mètres, elle s’est immédiatement installée en tête du classement, une position qu’elle n’a plus quittée jusqu’à la fin de la compétition.

Ce titre représente le cinquième consécutif pour Raoua Tlili dans cette discipline. Ce qui témoigne d’une régularité et d’une domination sans faille. La Tunisienne a ainsi marqué de son empreinte l’histoire du lancer de poids en para-athlétisme.

Raoua Tlili : une performance de haut niveau

Avec ce septième titre paralympique, Raoua Tlili s’affirme comme la sportive la plus titrée de l’histoire de la Tunisie aux Jeux Paralympiques. Cette médaille d’or remportée par Raoua Tlili a permis à la Tunisie d’ouvrir en beauté son compteur de médailles aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Un début de compétition prometteur pour la délégation tunisienne.

Ce sacre est aussi et la première médaille africaine à Paris. Malgré les conditions météorologiques difficiles, avec une pluie qui s’est abattue sur Paris en matinée, Raoua Tlili a su garder son sang-froid et réaliser une performance de haut niveau. Sa victoire a été célébrée avec enthousiasme par un petit groupe de supporters tunisiens présents au Stade de France.

Dotée d’une force impressionnante

Raoua Tlili a pu se démarquer de ses concurrentes grâce à sa maîtrise, à la perfection, de la technique et de la précision, en plus d’être dotée d’une force impressionnante. À seulement 34 ans, Raoua Tlili peut compter sur sa détermination et son talent pour continuer à écrire de nouvelles pages de l’histoire du para-athlétisme.