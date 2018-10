La Tunisie adopte une loi historique contre le racisme

Le parlement tunisien a approuvé mardi soir la première loi du pays criminalisant le discours raciste, l’incitation à la haine et la discrimination, lors d’un vote salué comme une première historique dans un pays avec une importante minorité noire. Le projet de loi a été approuvé à une écrasante majorité à l’issue d’un long débat au cours duquel 125 députés ont voté pour, un contre et cinq abstentions.

« Il s’agit d’un tournant très important dans l’histoire de la Tunisie, équivalent à l’abolition de l’esclavage », a déclaré Messaoud Romdhani, responsable du Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Après avoir été le premier pays arabe à abolir l’esclavage, la Tunisie est désormais le premier pays arabe à voter pour la loi sur l’incrimination du racisme. La Tunisie a aboli l’esclavage en 1846 sous le régime des Beys, avant les États-Unis et de nombreux pays occidentaux.

« C’est un pas de géant, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que cette loi devienne une réalité dans une société où il y a du racisme à l’encontre de 10% des Tunisiens noirs et des Africains d’Afrique subsaharienne qui subissent des insultes et parfois des attaques violentes, « dit Romdhani.

La nouvelle loi prévoit des sanctions pénales pour discours raciste, allant d’un mois à un an d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dinars tunisiens (environ 300 euros). La loi sanctionne quiconque incite à la violence, à la haine, à la discrimination et au racisme, ainsi que toute personne qui diffuse des idées fondées sur la discrimination raciale, ou la formation, l’appartenance ou la participation à un groupe ou une organisation qui soutient explicitement et à plusieurs reprises la discrimination raciale, avec des peines d’emprisonnement allant de trois ans et une amende de 1 000 à 3 000 dinars tunisiens (1 000 euros). L’amende peut s’élever à 15 000 dinars tunisiens (environ 5 000 euros).

La loi n ° 11/2018 vise » l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de ses manifestations afin de préserver la dignité humaine et l’égalité des personnes en ce qui concerne la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs, conformément aux dispositions de la loi. Constitution et les traités internationaux ratifiés par la République tunisienne. »

Omdhani a souligné que «c’est un grand pas en avant, mais il reste encore beaucoup à faire dans une société où 10% des Tunisiens à la peau sombre et des Africains subsahariens sont victimes d’abus et parfois de violences graves». Il a poursuivi: « Il y a maintenant une approbation de la pénalisation, mais le respect doit aussi être diffusé à travers l’éducation. »

Lire aussi notre article : Tunisie : les citoyens noirs s’insurgent contre le racisme