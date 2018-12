La Sierra Leone reçoit 5 millions de préservatifs

Lors d’une cérémonie officielle tenue jeudi à la station balnéaire de Lakka, l’AIDS Health Foundation (AHF) a remis cinq millions préservatifs LOVE gratuits au Secrétariat National de Lutte contre le VIH/SIDA à la Sierra Leone (SNS) dans le cadre de l’initiative innovante de Global Condom Bank de la part de l’AHF.

L’enjeu de l’AHF Global Condom Bank consiste à soutenir et promouvoir la prévention du VIH en faisant don de préservatifs de marque de la part de l’AHF aux organismes gouvernementaux et internationaux qui s’avèrent incapables de se procurer des préservatifs ou qui connaissent un manque de stock urgent.

« Les préservatifs restent encore la méthode la plus rentable pour la prévention du VIH et des MST, mais nous sommes actuellement en besoin urgent pour fournir toujours des préservatifs à la Sierra Leone. Je suis fier de dire que notre gouvernement a adopté les préservatifs Love de la part de l’AHF depuis le début et ils sont devenus très populaires« , a déclaré Miata Jambawai, directeur du programme de l’AHF du pays de la Sierra Leone. « Nous sommes satisfaits d’aider le Secrétariat National de Lutte contre le VIH/SIDA à la Sierra Leone (SNS) en ce moment difficile pour le pays, afin de garantir une offre ininterrompue de préservatifs. Nous continuerons à travailler avec le SNS dans le cadre de cette collaboration mutuelle dans le but de renforcer et d’élargir l’accès aux préservatifs dans le pays et réduire le nombre des nouvelles infections« .

Alors que le SNS a reçu maintenant les préservatifs, il commencera leur distribution le plus tôt possible. L’accord commun entre le SNS et l’AHF indique que les préservatifs seront distribués gratuitement pour ceux qui en ont le plus besoin.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l’AHF pour mettre fin au VIH/Sida dans notre pays« , a déclaré le directeur général du SNS, Alhaji, Dr Momodu Sesay. « Avec notre nouvelle Initiative Cities et son thème « Fin des épidémies – Transmettre différemment », notre objectif est de se concentrer sur les zones où le fardeau du VIH est le plus lourd. Cinq millions de préservatifs nous aideront énormément à renforcer nos efforts« .

Reconnaissant que les préservatifs sont essentiels pour prévenir le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, l’AHF a fait don et a distribué plus de 142 millions préservatifs aux individus, aux organisations et aux organismes gouvernementaux partout dans le monde depuis 2014.

La fondation américaine de lutte contre le sida AIDS Healthcare Foundation (AHF) est la plus grande organisation internationale dans le domaine de la lutte contre le sida. L’AHF fournit actuellement des soins et des services médicaux pour plus que 805 000 personnes dans 39 pays autour du monde dont les Etas Unis, l’Afrique, l’Amérique Latine/les Caraïbes, la région Asie/Pacifique et l’Europe de l’Est. Pour plus amples informations, veuillez visiter le site suivant: www.aidshealth.org, cherchez nous sur Facebook: www.facebook.com/aidshealth et poursuivez nous sur Twitter: @aidshealthcare et Instagram: @aidshealthcare.