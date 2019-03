La Sierra Leone honore le Dr Jane Goodall et les chimpanzés de Tacugama

La Sierra Leone a honoré le Dr Jane Goodall (anthropologue âgée de 85 ans et messagère de la paix des Nations Unies), la plus grande experte mondiale en chimpanzés, au cours de sa visite de trois jours dans le pays la semaine dernière, avec trois annonces majeures – la première, décernant les plus grands honneurs du pays à Jane Goodall ; la seconde avec l’annonce de modifications de la politique des visas afin de permettre l’obtention de visas à l’arrivée ; et la troisième avec le choix du chimpanzé comme animal national de la Sierra Leone. Ces annonces coïncident avec le 27ème anniversaire de la fondation du sanctuaire de chimpanzés de Tacugama, pour lequel Jane Goodall a joué un rôle déterminant.

L’Ordre du Rokel, la décoration la plus prestigieuse de la Sierra Leone a été remis à Dr. Jane Goodall, le 27 février dernier, en reconnaissance de son travail et de son engagement en faveur du sanctuaire des chimpanzés de Tacugama et de la conservation de la biodiversité dans le pays. Tacugama est situé à seulement 30 minutes de la capitale, Freetown. Le sanctuaire joue un rôle essentiel dans la protection de la riche biodiversité du pays, de deux des principaux bassins hydrographiques de Freetown et des chimpanzés occidentaux en danger de disparition.

« Quel honneur. Je ne pense pas vraiment que je mérite cela, mais je tiens à vous assurer que je ferai de mon mieux pour faire tout ce que je peux faire pour aider à la conservation en Sierra Leone « , a déclaré le Dr. Jane Goodall après avoir reçu cette distinction « Je suis déterminée à faire tout ce que je peux en Sierra Leone. Vous avez de merveilleuses forêts que les habitants du monde entier seraient ravis de visiter ».

Dr. La visite de Jane Goodall arrive à point nommé alors que la Sierra Leone se prépare à se relancer sur la scène touristique mondiale. Le tourisme faunique, la conservation et la durabilité deviennent des atouts essentiels sur la scène touristique mondiale et la réputation de Jane Goodall apporte beaucoup pour la croissance de la Sierra Leone en tant que nouvelle destination touristique.

Dr. Mohamed Juldeh Jalloh, vice-président de la Sierra Leone, a annoncé le nouveau système de visas lors d’un dîner d’État à la résidence du président en l’honneur de Jane Goodall mercredi soir. « Nous travaillons à la mise en place d’infrastructures permettant de faire de la Sierra Leone un pays exempt de visas, ce qui signifie qu’un très grand nombre de personnes dans le monde entier peuvent simplement monter dans un avion pour venir en Sierra Leone et obtenir un visa à leur arrivée. Ce pays n’a pas beaucoup de missions à l’étranger à travers le monde, alors le meilleur moyen d’encourager les touristes, les hommes d’affaires et les investisseurs à venir est de leur faciliter la tâche. Nous envisageons également de mettre en place un système eVisa, ce qui signifie que vous pourriez vous installer chez vous et demander votre visa par voie électronique pour venir en Sierra Leone. Nous investissons dans les infrastructures. »

La Banque mondiale, qui a soutenu l’événement dans le cadre de son engagement en faveur d’un développement inclusif et durable, a attiré l’attention sur les liens clairs qui existent entre conservation et développement économique. Gayle Martin, responsable pays de la Banque mondiale, a cité plusieurs exemples de pays qui ont transformé leurs secteurs du tourisme grâce à de bonnes pratiques de conservation et ont encouragé la Sierra Leone à suivre son exemple.

Enfin, la Sierra Leone abrite l’une des plus grandes populations de chimpanzés occidentaux au monde. Ce sont les espèces phares des forêts tropicales et des zones boisées et elles jouent un rôle clé dans le maintien de la santé et de la diversité de leurs écosystèmes. Leur déclinaison et leur extinction potentielle peuvent précipiter le déclin d’autres espèces d’importance culturelle, économique et / ou écologique et de l’écosystème dans lequel elles vivent. Le travail de Jane Goodall avec les chimpanzés et la préservation de Tacugama a eu un impact énorme et positif sur la sauvegarde du chimpanzé et la réaction en chaîne qui en résulte.

C’est pour cette raison que la Sierra Leone, lors d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue jeudi soir au centre de conférences Bintumani de Freetown, a décidé que le chimpanzé serait l’Animal national de la Sierra Leone. Pour le Ministre de l’agriculture, le Dr. Joseph J. Ndanema « les chimpanzés font partie du patrimoine culturel de la Sierra Leone … en tant que tels, nous avons le devoir moral de préserver leur héritage afin de le transmettre aux générations futures. Sur cette note, avec l’accord d’autres ministères, départements et agences et avec l’aval de Son Excellence le Président, en ma qualité de ministre de l’Agriculture, déclare par la présente le chimpanzé occidental (Pan troglodytes verus) comme étant l’animal national de Sierra Leone. »

Avec cette nouvelle conception, on s’attend à ce que le rôle positif des chimpanzés et de leurs habitats dans l’apport d’avantages directs et indirects aux communautés locales augmente considérablement. Il est également prévu que la visite de Jane montre les offres de tourisme durable du pays et sensibilise à la nécessité de préserver ces espèces en danger critique d’extinction.

Elle a également annoncé que SE Fatima Jabbe-Bio, Première Dame de Sierra Leone, deviendrait la patronne de Tacugama, soulignant ainsi l’engagement de l’administration en faveur de la conservation et la place particulière que Tacugama occupe dans le tissu touristique du pays.