La Russie devient le grenier du Maroc

Face à une sécheresse persistante compromettant sa sécurité alimentaire, le Maroc voit ses importations de blé russe exploser, avec une multiplication par 2,3 des volumes en un an. Cette dépendance croissante illustre comment Moscou transforme ses céréales en levier d’influence politique et économique, redessinant les équilibres régionaux au détriment des partenaires européens traditionnels.

En 2024, la Russie a confirmé sa place dominante sur le marché africain des céréales, notamment au Maroc, devenant le principal fournisseur de blé du continent. Cette position stratégique est marquée par une augmentation spectaculaire des exportations vers le Royaume chérifien, avec une multiplication par 2,3 des volumes importés par rapport à l’année précédente, atteignant 124 000 tonnes entre janvier et mars 2025. Au total, Moscou a enregistré une hausse de 19 % de ses exportations agricoles vers l’Afrique, représentant près de 7 milliards de dollars, illustrant ainsi la montée en puissance d’une véritable diplomatie céréalière.

Le Royaume chérifien, nouveau pilier de l’expansion russe en Afrique du Nord

Le Maroc, confronté à une sécheresse persistante qui compromet sa sécurité alimentaire, augmente sensiblement ses importations pour combler les déficits locaux. Cette situation bénéficie directement à la Russie, qui exploite également les perturbations liées à la guerre en Ukraine pour renforcer sa présence sur ce marché traditionnellement dominé par des fournisseurs européens. Ainsi, le Royaume figure désormais parmi les principaux acheteurs africains de blé russe, aux côtés de l’Égypte et du Nigeria.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large où Moscou capitalise sur une demande croissante liée à l’explosion démographique africaine, à l’urbanisation rapide et à l’évolution des régimes alimentaires. La stratégie russe est claire : profiter des difficultés causées par le conflit en Ukraine, notamment en réduisant les capacités d’exportation ukrainiennes, pour s’imposer comme l’alternative incontournable sur le marché africain. La Russie renforce ainsi son influence économique et politique, au détriment des partenaires historiques comme la France, particulièrement en Algérie et désormais au Maroc.

Une arme diplomatique au service de l’influence géopolitique de Moscou

Cette diplomatie céréalière, loin de se limiter à l’aspect commercial, permet également à Moscou d’obtenir des soutiens diplomatiques précieux lors de votes aux Nations unies et dans d’autres instances internationales. L’accès facilité à ses céréales et les dons ponctuels renforcent ainsi l’influence politique russe sur le continent africain.

Malgré une légère baisse ponctuelle des exportations russes début mars 2025, due à des prix temporairement moins compétitifs, la Russie continue de placer l’Afrique, et particulièrement le Maroc, au cœur de sa stratégie géoéconomique. En s’assurant une position dominante sur ce marché stratégique, Moscou façonne de nouvelles alliances politiques et économiques durables, redessinant progressivement les équilibres d’influence dans la région méditerranéenne.